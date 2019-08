Huntebrück Dicke, blaue Rohre liegen neben der Bundesstraße in Huntebrück. Weit genug, dass ein Kind bequem hindurchdurchkrabbeln könnte, sollen sie bald ein wichtiger Baustein für die Wasserversorgung im Landkreis sein.

„Die alten Rohre aus den 70er Jahren werden ersetzt“, erklärt OOWV-Pressesprecher Timo Poppen. Statt einer Leitung mit sechs kleineren Strängen werden jetzt zwei große Leitungen mit je 63 Zentimeter Durchmesser installiert. Verlegt werden diese Rohre auf 360 Metern Länge – auch unter der Hunte hindurch. Dafür nutzt die beauftragte Firma Bohlen und Doyen aus Wiesmoor ein horizontales Spülbohrverfahren. Der OOWV investiert zwei Millionen Euro in die neuen Wasserleitungen, die für die Versorgung in der Wesermarsch sehr wichtig sind. Der größte Teil des Wassers kommt aus dem Wasserwerk Großenkneten im Landkreis Oldenburg, weitere Teile stammen aus den Wasserwerken Sanderermöns in Friesland und Nethen im Ammerland. Bis zu 25 000 Kubikmeter Wasser fließen so täglich in die Wesermarsch. Gespeichert wird es in den Pumpspeicherwerken in Diekmanshausen, Nordenham und Elsfleth. Sie werden über Nacht aufgefüllt und können in Spitzenzeiten die Versorgung in den Städten und Gemeinden sichern.