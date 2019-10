Huntebrück Motorradfahrer kennen das: Gerade im Herbst sind viele Straßen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge erheblich verdreckt. Auch wenn dieser Kradfahrer das berücksichtigte und laut Polizei nur rund 40 km/h fuhr, konnte er am Samstag um 18.33 Uhr einen Sturz nicht vermeiden. Laut Polizei hatten Landwirte und Lohnunternehmen Arbeiten auf Feldern an der L 865 (Große Hellmer) vorgenommen und dabei „erheblich viel Dreck auf die Fahrbahn getragen“. Während der Reinigungsarbeiten kam auf der laut Polizei offensichtlich unzureichend abgesicherten Fahrbahn zum Sturz eines Kradfahrers, der über die frisch bewässerte Landstraße fuhr und ins Rutschen geriet. Es entstand Sachschaden, der Mann blieb unverletzt. Gegen einen 53-jährigen Landwirt aus Berne wird jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.