Frage: Der Schritt in die berufliche Selbstständigkeit ist ein großer. Wie können Sie dabei helfen?

Lange-Dwillies: Zu mir kann jemand schon mit dem allerersten Gedanken an eine Selbstständigkeit kommen. Wir helfen bei allen Fragen: Was braucht ein Geschäftskonzept? Wo liegen die eigenen Stärken und Schwächen? Gibt es überhaupt einen Bedarf für die jeweilige Idee am jeweiligen Ort? Mit welchen Kosten und Einnahmen ist zu rechnen? Wir sensibilisieren für alle Themen, die im Zusammenhang mit der Existenzgründung wichtig sind. Wir sind aber auch Ansprechpartner für Unternehmen, die es schon seit 30 Jahren gibt und die jetzt zum Beispiel investieren wollen.

Frage: Ich eröffne ein Geschäft und bekomme dafür einen Zuschuss in der Dimension von ein paar Tausend Euro – was halten Sie von solchen monetären Anreizen?

Lange-Dwillies: So ein Zuschuss sollte dann an Konzepte und Programme geknüpft sein. Aber als letzter Schub, quasi als Sahnehäubchen obendrauf für ein gutes Konzept hinter einer Existenzgründung, das ist schön.

Frage: Gibt es solche Zuschüsse?

Lange-Dwillies: Es gibt viele sehr unterschiedliche Förderprogramme. Die meisten davon arbeiten aber mit Darlehen. Wir beraten dazu, welche Programme wofür in Frage kommen. Nicht jedes Programm fördert beispielsweise den Einzelhandel. Über die Arbeitsagentur gibt es in vereinzelten Fällen noch den Gründungszuschuss. Es gibt keine gesonderte Förderrichtlinie des Landkreises Wesermarsch.

Frage: Was ist ein gutes, was ein schlechtes Konzept?

Lange-Dwillies: Ein gutes Konzept schreibt ein Gründer nicht oder zumindest nicht nur für das Gespräch bei der Bank. Er schreibt es in erster Linie für sich selbst. Dabei zeigen sich Schwachstellen. Wir überprüfen Konzepte auf ihre Vollständigkeit hin. Ich sehe zum Bespiel immer wieder Konzepte, in denen keine einzige Zahl steht. Mietkosten, Versicherungsbeiträge, Lebenshaltungskosten, erwartete Einnahmen – das gehört da rein.

Frage: Was können Sie noch tun?

Lange-Dwillies: Wir vermitteln auch Kontakte zu den anderen Einrichtungen. Oder helfen auch, wenn jemand ein Büro oder ein Ladenlokal sucht. Da sind wir gut vernetzt und nutzen unsere Kontakte.

Frage: Sie sind auch Verbraucher, Kunde: Wenn Sie durch die Braker Fußgängerzone gehen – worüber würden Sie sich persönlich freuen?

Lange-Dwillies: Über Bio-Lebensmittel und ein Reformhaus beispielsweise. Früher gab es das hier, und das war toll. Und ich möchte gerne in der Mittagspause einkaufen können. Schön wäre es, wenn dann alle Geschäfte geöffnet hätten.

Die Wirtschaftsförderung Wesermarsch Beraten, begleiten, informieren, schulen: Das sind die Kernaufgaben, die die Wirtschaftsförderung Wesermarsch im Bereich der Existenzgründungen übernimmt. Die Beratungen sind für Menschen, die eine Selbstständigkeit in der Wesermarsch planen, kostenlos. Individuell und persönlich sind die Beratungsgespräche. Für jeden Einzelfall werden Fördermöglichkeiten geprüft und Hilfestellungen bei der Erarbeitung eines Konzepts gegeben. Auch Fragen der Existenzsicherung können bei der Wirtschaftsförderung geklärt werden. Nicht nur für Starter: Die Wirtschaftsförderung berät auch lange nach dem Start in die Selbstständigkeit. Sind Erweiterungen oder Investitionen geplant? Wird mehr Personal benötigt? Auch für die weitere Entwicklung eines Unternehmens gibt es Rat und Hilfe. Die Angebote gelten auch für Unternehmer, die in Schieflage geraten sind. Der Kontakt: Jens Wrede, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, und sein Team arbeiten an der Max-Planck-Straße 4 in Brake. Telefonisch ist das Büro unter 04401/996900 oder per Mail über info@wesermarsch.de erreichbar. Die Wirtschaftsförderung ist grundsätzlich montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr oder nach Terminvereinbarung erreichbar. Info-Broschüre: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stellt die Broschüre „Existenzgründungen im Handel“ unter folgendem Link zur Verfügung: www.wesermarsch.de http://www.existenzgruender.de/shareddocs/downloads/de/gruenderzeiten/gruenderzeiten-21.html?nn=69120

Frage: Gibt es denn Existenzgründer mit Ideen für Brake?

Lange-Dwillies: Ja, immer wieder. Häufig geht es dabei aber um haushaltsnahe und persönliche Dienstleistungen wie einen mobilen Friseur beispielsweise, weniger um Einzelhandelsgeschäfte für die Innenstadt. Wobei: Ein Kontakt hatte tatsächlich über die Eröffnung eines Bio-Ladens in Brake nachgedacht.

Frage: Und?

Lange-Dwillies: Bis jetzt ist nichts daraus geworden.

Frage: Woran könnte das geringe Interesse am Einzelhandel grundsätzlich liegen?

Lange-Dwillies: Der Einzelhandel ist heute anspruchsvoller geworden. Gerade in einem kleinen Geschäft wünschen sich die Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis, es soll schön sein.

Frage: Was müssen Einzelhändler beachten?

Lange-Dwillies: Das Geschäft muss die richtige Nische abdecken. Trends müssen getroffen werden, die Öffnungszeiten müssen stimmen, es muss ein Angebot im Internet vorgehalten werden. Es gehört mehr dazu als früher. Auch Bringdienste sind beispielsweise wichtig. Der Kunde bestellt ansonsten gerne im Internet und lässt sich beliefern. Der Aufwand ist größer geworden, manch einer bevorzugt dann doch die Festanstellung. Der Arbeitsmarkt ist attraktiv, das ist die Hürde, die Selbstständigkeit zu wagen, größer.