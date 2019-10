Frage: Herr Kurz, zunächst herzlichen Glückwunsch für die Auszeichnung.

Michael Kurz: Vielen Dank. Sie ist Zeichen der Anerkennung, dass wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigen. Außerdem haben wir eine Einladung zu einem Kommunalkongress erhalten, der sich mit dem Thema Fairtrade und Nachhaltigkeit beschäftigt.

Frage: Haben Sie auch schon an einem solchen Kongress teilgenommen?

Kurz: Ja, 2018 in Lahnstein bei Koblenz. Ich habe dort viele Impulse mitgenommen, etwa für unsere faire Woche. Wir versuchen diese Impulse jetzt sukzessive umzusetzen. Der Ansatz der Stadt Brake ist es, die Regionalität in den Vordergrund zu stellen. Es ist schwierig zu vermitteln, warum man fair gehandelte Produkte kaufen sollte. Das Transportmittel der Wahl ist hier für mich die Regionalität.

Frage: Kaufen Sie denn regional ein?

Kurz: Natürlich. Mein Vater ist gelernter Fleischer, ich gehe also zu den örtlichen Fleischereien und zum Wochenmarkt. Ich gehe aber auch in die Supermärkte, denn ich möchte auch preisgünstig kaufen können, achte dabei aber auf Regionalität und meine Gesundheit.

Frage: Ist die Urkunde eine erste Wegmarke auf dem Weg zur Vision 2030?

Kurz: Sie ist eher ein Baustein von vielen und zeigt uns, wir liegen nicht falsch mit unserer Arbeit.

Frage: Ein weiterer Baustein könnte die Wasserstoffregion sein.

Kurz: Ja, das stimmt, den Förderantrag hierzu haben wir am vergangenen Montag eingereicht. Es wäre für Brake und die Wesermarsch schon etwas großartiges, als Wasserstoffregion zu gelten.

Frage: Gibt es in Brake und der Wesermarsch genug Experten für dieses Projekt?

Kurz: Ja, mit der Fachhochschule Bremerhaven, der Jade Hochschule, dem Verein „Wasserstoff für die Region Bremerhaven“ und den Global Playern J. Müller AG, N Ports, L.I.T. dem OOWV und auch der Fa. Barghorn, sind wir sehr gut aufgestellt und verfügen über die entsprechenden Kompetenzen.

Frage: Warum braucht Brake einen solchen Impuls?

Kurz: Weil es unser Image deutlich verbessert! Außerdem soll der Förderantrag Einsparpotenzial in unserer Stadt in den Bereichen Transport, Logistik und Häfen verdeutlichen, welches Wasserstoff im Vergleich zu anderen Energieträgern bereit hält. Allein im Hafen haben wir 150.000 Lkw-Bewegungen im Jahr. Wenn diese nicht mit Dieselkraftstoff, sondern mit Wasserstoff erfolgen würden, hätte man enorm viel CO 2 gespart.

Frage: Wie abhängig ist Brake und die Vision 2030 von Drittmitteln?

Kurz: Als ein politisches Ziel, das aufzeigt, wo die Stadt hinwill, ist die Vision nicht abhängig von Mitteln, über die wir uns natürlich trotzdem freuen.

Frage: Um dieses politische Ziel mit Leben zu füllen, sind vier Arbeitsgruppen und eine Lenkungsgruppe gegründet worden. Letzterer gehören auch Sie an. Wie ist das weitere Vorgehen?

Kurz: Vor zwei Jahren haben wir, meine Fachbereichsleiter und ich, erste Gedanken für eine Vision auf der jährlichen Klausurtagung erarbeitet und diese dann der Politik vorgestellt. Das fängt jetzt langsam an Früchte zu tragen. Zunächst werden in den Arbeitsgruppen noch Vorschläge erarbeitet und anschließend in der Lenkungsgruppe beraten und bewertet.

Frage: Wer ist in den Gruppen vertreten?

Kurz: Der Lenkungsgruppe gehören Vertreter aller im Rat vertretenen Fraktionen an. In den Arbeitsgruppen sind neben Stadt- und Kreisverwaltung sowie Politik auch Firmen, Vereine und Organisationen vertreten.

Frage: Und die Öffentlichkeit?

Kurz: Eine Beteiligung der Öffentlichkeit ist uns sehr wichtig und sie wird auch kommen. Die Grünen haben sich für eine sehr frühe Beteiligung ausgesprochen. Alle anderen Fraktionen und auch ich plädieren dafür, zunächst einen Rahmen zu erarbeiten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass wir uns in einer basisdemokratischen Diskussion verzetteln. Im kommenden Jahr sollen Öffentlichkeitsveranstaltungen stattfinden, in denen die Brakerinnen und Braker auch gerne völlig neue Ideen einbringen können.

Frage: Warum ist die Arbeit an einer Vision wichtig und wo gibt es Nachholbedarf?

Kurz: Wir alle wollen unsere Stadt voranbringen und gestalten. Dafür bedarf es Ziele und einer Vision. Denn, nur wenn ich weiß, wo Politik und Bürger hin wollen, kann ich auch zielgerichtet steuern und investieren. Darum ist mir dieser Prozess so wichtig. Im Bereich Infrastruktur ist Brake grundsätzlich gut aufgestellt. Im Bereich Kita-Ausbau setzen wir in den nächsten Jahren deutliche Akzente und die Entwicklung des Bereichs Ladestraße mit einer neuen Grundschule inklusive Sporthalle ist bereits auf den Weg gebracht. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum dieses Sahnestück im Herzen der Stadt über 40 Jahre brachlag. Nachholbedarf haben wir sicher im Bereich Baugebiete, Wohnungsbau und Gewerbegebiete. Hier wurde in der Vergangenheit leider zu wenig getan. Das müssen wir aufholen und dazu ist ein langer Atem von Nöten. Weiteren Nachholbedarf erhoffe ich mir aus den Arbeitsgruppen zur Vision und der anschließenden Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.

Frage: Sind die Diskussion um die Eschhofschule und die Schließung der Geburtsabteilung in der Helios-Klinik in Nordenham nicht Signale, die in die andere Richtung deuten?

Kurz: Diese Fragestellung betrifft die gesamte Wesermarsch und in Sachen Schule zunächst nur Lemwerder. Man muss sich fragen, warum die Geburtsstation zugemacht hat. Wenn von 700 Geburten in der Wesermarsch im vergangenen Jahr nur ca. 300 in der Helios-Klinik stattfanden, das heißt weniger als eine Geburt pro Tag, und dadurch die Abteilung nicht wirtschaftlich zu betreiben ist, ist die Schließung die logische Konsequenz. Bei Schulen wird es schwierig. Natürlich wünscht man sich eine weiterführende Schule vor Ort. Aber je weniger Schüler ich habe, desto weniger Lehrerstunden habe ich und desto weniger Angebote kann ich machen. Was mich grundsätzlich stört, ist, dass immer nur das sogenannte Negative dargestellt wird, was auch in ihrer Frage anklingt. Wir sollten die positiven Sachen in der Wesermarsch herausstellen. In Oldenburg zum Beispiel kennt man uns fast nicht. Die Wesermarsch findet nur in der Wesermarsch statt, die Frage ist warum? Wir haben viel zu bieten! Den Weserstrand, die innovativen Unternehmen, unser Hafen, das Einkommensniveau gehört zu den höchsten in Niedersachsen, Butjadingen als hervorragendes touristisches Ziel, die vielfältigen Veranstaltungen, und und und…

Frage: Und in Bezug auf Brake?

Kurz: Brake ist attraktiv – davon lasse ich mich nicht abbringen! Leider geht es in Diskussionen häufig um unsere Innenstadt. Aber Brake ist nicht nur Fußgängerzone. Brake hat viel zu bieten! Man muss nur die Augen aufmachen. Um alles was Brake attraktiv macht aufzuzählen, fehlt hier sicher der Platz. In Sachen Fußgängerzone muss man aber auch fragen dürfen: Wo geht ihr einkaufen? Im Internet oder in Braker Geschäften? Aber die Fußgängerzone fängt ganz langsam an sich zu entwickeln. Einige Leerstände wurden oder werden beseitigt. Die Veranstaltungen, wie die Sommerlounge werden angenommen. Hatten wir vor drei Jahren ca. 70-100 Besucher, waren es dieses Jahr bis zu 700 Gäste, auch viele Auswärtige. Wir können eine grundsätzliche Umkehr erreichen, aber dafür brauchen wir insbesondere die Braker Bürger. Die müssen ihre Innenstadt auch annehmen.

Frage: Die Bevölkerungszahl soll trotzdem weiter sinken...

Kurz: Genau deswegen brauchen wir die Vision. Bereits 2020 sollten wir deutlich unter 15.000 Einwohner haben. Allerdings ist der Trend bereits gestoppt, beziehungsweise verlangsamt. Wir müssen jetzt schauen, ob dieser Eindruck stimmt und Maßnahmen entwickeln um nachhaltig die Einwohnerzahl zu halten bzw. zu steigern.

Frage: Mit der Haushaltssperre hatten sie allerdings vor Kurzem keine guten Neuigkeiten zu verkünden...

Kurz: Ich hoffe, dass es nur eine einmalige Sache ist. Die fehlenden Gewerbesteuereinnahmen resultieren aus wirtschaftlichen Schwankungen, denen die Unternehmen unterliegen. So etwas trifft eine Stadt oft wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich würde mir wünschen, dass die Betriebe intensiver mit uns sprechen und rechtzeitig Warnungen herausgeben, um so gegebenenfalls gegensteuern zu können. Allerdings lassen sich bei massiven Einbrüchen in der Einnahmesituation manchmal Haushaltssperren nicht verhindern. Wir konnten in den vergangenen fünf Jahren unsere finanzielle Situation deutlich verbessern und sehen Licht am Ende des Tunnels. Dabei haben wir nun einen kleinen Rückschlag erlitten, aber kommen wohl mit einem „blauen Auge“ davon. Unser Haushalt wird nicht ins Minus rutschen. Ich hoffe sehr, dass sich die Firmen schnellstmöglich wieder erholen, Gewinne erwirtschaften und damit auch wir als Stadt weiter gute Gewerbesteuereinnahmen generieren. Denn, wenn es den Unternehmen gut geht, geht’s auch der Stadt gut!

Frage: Bezüglich des Haushalts: sind bei so einer Vision nicht auch große Investitionen gefordert?

Kurz: Wir haben seit 2015 einen positiven Haushalt mit teilweise deutlichen Überschüssen. So konnten wir insbesondere unsere Kassenkredite reduzieren. Natürlich müssen wir auch weiter investieren. Wir haben aber einen Gesetzgeber, der einen ausgeglichenen Haushalt vorsieht und eine Kommunalaufsicht, die das Gesetz relativ stringent umsetzt. Man wünscht sich manchmal mehr Handlungsspielraum. Gerade vor dem Hintergrund der niedrigen Zinsen muss man investieren. Mein persönliches Credo ist aber auch: ich muss mit dem Geld auskommen, das ich zur Verfügung habe.

Frage: Welche Investitionen kommen auf Brake zu?

Kurz: Wenn die Schulen und Kitas fertig sind, haben wir viel erreicht. Die Sanierung des Rathauses gehen wir sukzessive an. Auf dem Plan stehen auch die Sporthalle Boitwarden und wohl auch die Begu. Wir versuchen es mit einer vernünftigen und nachhaltigen Finanzpolitik hinzubekommen und gehen die Sachen an, so wie wir Geld haben.