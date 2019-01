Jade /Dringenburg Warum die durchschnittliche Milchleistung der Kühe in den im Milchkontrollverein Dringenburg zusammengeschlossenen Betrieben trotz des trockenen und heißen Sommers 2018 um 190 auf 8799 Kilogramm gestiegen ist, darauf hatte auch Oberleistungsprüfer Ewald Cramer keine Antwort. Im Vorfeld der Hauptversammlung des Milchkontrollvereins Dringenburg am Dienstagabend im Spohler Krug in Spohle machte Cramer jedoch deutlich, dass diese Entwicklung auch in anderen Kontrollvereinen zu beobachten sei.

Vier Milchkontrollvereine gibt es im Ammerland: Westerstede, Apen, Edewecht und eben Dringenburg, der der größte der vier Vereine ist. Sein Einzugsgebiet umfasst auch Teile Südfrieslands und der südlichen Wesermarsch. Die aktuell noch 147 Betriebe – im Kontrolljahr davor waren es noch 151 – lassen die Milch ihrer derzeit 16 467 Kühe (Vorjahr 16 273) freiwillig elfmal jährlich im Milchlabor Weser-Ems in Leer untersuchen.

Die genommenen Milchproben dienen dazu, Haltung, Pflege und Fütterung des Milchviehs zu optimieren – und sind zudem quasi Gesundheitscheck für die Kühe, denn sie geben Aufschluss über mögliche Krankheiten oder andere Faktoren für eine eingeschränkte Milchleistung jedes einzelnen Tieres, erinnerte der Oberleistungsprüfer an den grundsätzlichen Zweck von Milchkontrollvereinen.

Die Betriebe, die alle die Molkerei Ammerland in Dringenburg beliefern, hatten im aktuellen Kontrolljahr 2017/18 durchschnittlich 112 Kühe: Im Vorjahr lag dieser Durchschnitt noch bei 107,8 Kühen. Cramer stellte in der Hauptversammlung wie gewohnt die aktuellen Milchkontrollergebnisse vor (Bestenliste siehe Infokasten).

Die Vorstandsmitglieder Rainer Oltmanns (Hollen), Karl-Gerd Garlichs (Varel) und Dirk Kuck (Wiefelstede) wurden wiedergewählt.