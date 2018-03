Jade /Hannover Kirsten Erwentraut betreibt in Jade einen Pferdehof. In idyllischer Lage züchte sie an der Jaderlangstraße Ostfriesische und Alt-Oldenburger Pferde. In den vergangenen acht Wochen hat sie sich aber nicht nur um ihren Hof gekümmert, sondern ihre Einwendung gegen den geplanten Bau der Autobahn A 20 fertiggestellt und fristgerecht bei der Gemeinde Jade eingereicht. „Es sind 450 Seiten geworden. Das war eine anstrengende Zeit mit 16 bis 18 Stunden-Tagen“, sagt die Frau, die die geplante Trasse für Unsinn hält.

„Diese Planungen sind doch Irrsinn“, sagt auch der Jader Künstler Raymon E. Müller, der der NWZ ein Plakatentwuf präsentiert, der zeigt, dass die Autobahn 20 die Wesermarsch regelrecht zerteilen würde.

• Jede Menge Einwände

Kirsten Erwentraut und Raymon E. Müller vertreten einen Standpunkt, der vielfach geteilt wird. Am Donnerstag besuchte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im niedersächsischen Landtag, Detlev Schulz-Hendel, den Hof Erwentraut und stellt die Position der Grünen klar: „Wir Grünen halten es für unverantwortlich, dass die rot-schwarze Landesregierung nicht nur am Bau der A 20 festhält, sondern zusätzlich Landesgeld in die beschleunigte Planung dieses zweifelhaften Projektes pumpt“, sagt Schulz-Hendel im Gespräch mit der NWZ.

Wie bei der Pannenautobahn in Mecklenburg-Vorpommern bestehe auch in Niedersachsen das Risiko, dass die Küstenautobahn hierzulande im Moor versinkt. Immerhin führten sieben Abschnitte des Bauprojektes über Moor, das bis zu 17 Meter Tiefe erreicht. Zudem sei bei diesem Projekt auch der Flächenverbrauch unverhältnismäßig hoch – und bis heute werde die Umweltbetroffenheit monetär nicht berücksichtigt.

Aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen könne leider nicht abgeleitet werden, dass ein Desaster wie im Nachbarland ausgeschlossen werden kann. Es könne ohnehin nur eine Lebensdauer von zehn Jahren eingeräumt werden – üblich seien aber eigentlich 20 bis 25 Jahre. Damit sei absehbar, dass bei einer Realisierung des Projektes auf den Steuerzahler nicht vertretbare Folgekosten in Millionenhöhe zukommen könnten.

• Haftung ungeklärt

Zur Frage, wer denn im Falle eines Absackens die Kosten tragen werde, antworte die rot-schwarze Landesregierung lapidar, dass „die Haftungsfrage in Beweisgutachten und gegebenenfalls Gerichtsverfahren geklärt werden“ müsste. „Das alles beruhigt uns keinesfalls. Unter diesen Voraussetzungen fordern wir einen sofortigen Planungsstopp der A 20“, betont Schulz-Hendel.