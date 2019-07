Jade Ein Summen und Schwirren ist im Sommer auf dem Jader Friedhof zu vernehmen. Das verursachen die Insekten und kommt nicht von ungefähr. Verantwortlich dafür ist der Küster Jürgen Hartmann, der manche Ecke, mit den Blühstreifen auf dem Friedhof und drum rum ganz bewusst naturfreundlich gestaltet hat.

So langsam angefangen damit hat der Naturfreund nunmehr vor fünf Jahren. Man sieht es allerorts auf dem Friedhof: Ränder gemäht, dann die Flächen, wo das Gras stehen bleibt. Beraten hat ihm dabei die Diplom-Biologin Susanne Gruber aus Westerstede.

Der Küster stellte schnell fest, dass auf solchen brach liegenden Magerrasen die Pflanzen sich von alleine aussäen: „Sie sind von alleine gekommen. Ich hab’ bis zu 20 verschiedene Blüher gezählt“, sagt er. Vom Friedhofsparkplatz aus zum Walter-Spitta-Haus ist schon der erste Blühstreifen zu sehen, mit Wildem Raps, Kornblume, Kamille und Sonnenblumen, deutlich sichtbar. Das setzt sich über den Friedhof bis an die Jade fort. Insgesamt schätzt der Naturkundler ergibt das eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern. Alles wird ausgenutzt. So hat er aufgegebene Grabstellen mit Weißklee eingesät. Festgestellt hat Jürgen Hartmann, dass die Schmetterlinge – wie zum Beispiel Kleiner Admiral, Pfauenauge, Kohlweißling und Zitronenfalter – zahlreicher geworden sind: „Seit Gras stehen bleibt, sind die Nachtfalter mehr geworden“, betont er. Hummeln gibt es hier fünf bis sechs Sorten – auch die Baum,- Stein- und Ackerhummel.

2017 – bei einem sehr nassen Sommer – ging der Bestand der Hummel deutlich zurück. Erfreut hat Hartmann festgestellt, dass sich die Erdhummel dieses Jahr stark vermehrt hat. Man sieht, wie sich Wildbienen ihren Weg in den Fugen vom Pflasterklinker suchen. Nicht weit entfernt summen auch die Erd- und Grabwespen, die ihren Weg ins Erdreich suchen. Der Naturschützer weiß es genau: „Hummeln, alle anderen Wildbienen und Hornissen sind besonders geschützt. Sie dürfen nicht verletzt oder gefangen und ihre Nester nicht zerstört werden.“ Jürgen Hartmann ist zudem auch noch Bienenfachmann. Sieben Wirtschaftsvölker, die ausreichend Honig für die Ernte eintragen, sind hier Zuhause – dazu zwei Schwärme mit der Handlungsbereitschaft der Honigbiene ihre Staaten durch Teilung zu vermehren. Mit drei Ablegern hat er neue Bienenvölker geschaffen. Seit 2013 bringt er sich bei der Imkerei ein. Am Kirchenpad an der Jade wird für die Bienenweiden die Blühmischung ausgesät. Darin sind Büschelschön (Phacelia), vier Sorten Sonnenblumen mit Polden, Weiß,- Rot, und Steinklee, Malven, Borretsch, Storchenschnabel und Glockenblume enthalten – insgesamt 48 Sorten. Übrigens ist auch die Brennnessel irgendwo versteckt am Rand hinter Bäumen für 27 Arten von Schmetterlingen nützlich. Da der Friedhof naturbelassen ist, ist er auch für manche Vogelart ein wichtiger Standort. Die Rauchschwalben sind erstmals jetzt mit zwei Paaren hier. Der Fachmann: „Ein Paar mit zwei bis vier Jungen benötigt 250 000 – in Worten Zweihundertfünfzigtausend – Insekten in der Saison.“ Hier sind auch die Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Dompfaff anzutreffen. Auch die Meisen haben die Nistkästchen aufgesucht. Die Nisthilfen wurden vor zwei Jahren von der Nabu Ortsgruppe Jade/Ovelgönne angebracht. Der Baumläufer hat auch seinen Nistkasten angenommen. Seit zwölf Jahren bevorzugt der Turmfalke den Glockenturm der Trinitatis Kirche, in der Nachzucht erfolgreich. Im Jahre 2016 gab es sogar fünf Jungvögel, im Vorjahr drei, sonst immer 4 Nachkommen. Sein Wissen um die Natur, so über die Bienen gibt er auch gerne an die Jungen und Mädchen weiter. Jürgen Hartmann hat festgestellt: „ Kinder kennen nicht mehr die Natur. Deshalb müssten Kinder die Natur neu erleben.“

