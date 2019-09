Jade Die Zahlen, die ein Anwohner der Jader Straße in der Fragestunde der Jader Ratssitzung vorträgt, sprechen für sich: Die Anzahl der Fahrzeuge, die täglich über die Jader Straße – Landesstraße 862 – rollen, sind vom Jahr 2015 bis zum Jahr 2019 von 4300 auf 7300 gestiegen, die Zahl der Lastwagen von 390 auf 620. Wenn man die Zahlen der aktuellen Verkehrszählung vom 12. bis zum 26. Juni hochrechne, dann käme man auf 2,66 Millionen Fahrzeuge, die pro Jahr über die Straße rollen. Wann wird der Rat der Gemeinde endlich aktiv, um auf diese problematische Entwicklung zu reagieren?

2,6 Millionen Fahrzeuge

Jades Bürgermeister Henning Kaars ist das Problem seit vielen Jahren bekannt. Er weiß auch, dass viele Fahrzeuge zu schnell unterwegs sind, und dass die Lastbeschränkungen oft nicht eingehalten werden.

Er weist in seiner Antwort während der Einwohnerfragestunde darauf hin, dass es sich bei der L 862 um eine Landesstraße handele, auf die die Gemeinde Jade keinen unmittelbaren Einfluss habe.

Akuter Handlungsbedarf



Außerdem hätte die Polizei Kontrollen veranlasst und auch Strafen ausgesprochen, die seien allerdings wohl zu niedrig, um abschreckend zu wirken. Kaars versprach, dass die Gemeinde erneut und wiederholt den Landkreis als Straßenverkehrsbehörde auf die Situation aufmerksam machen und Abhilfe einfordern werde.

Ein weiterer Anwohner aus Jaderberg berichtete, dass an der Kreuzung Jader Straße/ Vareler Straße unlängst eine ältere Dame gestürzt sei und fragte, was die Gemeinde Jade unternähme, um endlich den Ausbau der Kreuzung zu realisieren. Die Situation derzeit sei auch wegen des enormen Verkehrsaufkommen gerade zu den Schulanfangszeiten äußerst gefährlich. Bürgermeister Kaars erinnerte an das anhängige Klageverfahren an der Kayser-Kreuzung – NWZ vom 26. September, siehe auch das Leserforum unten. Bezüglich der Einrichtung einer Linksabbiegespur gebe es mit dem Eigentümer eine konkrete Vereinbarung über die Bereitstellung der notwendigen Flächen. Die Planungen seien allerdings noch durchzuführen.

Sturz an Kreuzung

Ein weiterer Einwohner aus Jaderberg schlug zur Verbesserung der derzeitigen Situation im Kreuzungsbereich Jader Straße/Vareler Straße vor, mit dem Grundstückseigentümer eine Vereinbarung zu treffen, um ein wenig Fläche zur Verfügung zu stellen, um den Bürgersteig zu versetzen. So könne die Ampelanlage versetzt werden und die Verkehrssituation entschärft werden.

Des Weiteren wurde bemängelt, dass der Lärmaktionsplan lediglich die B 437 ausweise und nicht die Jader Straße, die als Verbindungsstraße zur A 29 ebenfalls enorm befahren sei, wie die jüngsten Zählungen ergeben hätten. Der Rat beschloss daraufhin wenig später einstimmig, dass die Jader Straße bei der nächsten Überarbeitung des Lärmaktionsplanes berücksichtigt werde.