Jade Ein ganz seltener Vogel ist in der Gemeinde Jade am Jadebusen zu Gast. Es handelt sich um den Bindenstrandläufer (Calidris himantopus), der sich auf einer Wasserpütte, die zur Kleientnahme diente; niedergelassen hat.

Hier findet er mit den Flachwasserzonen ideale Bedingungen vor. Dass der Vogel hier angetroffen werden kann, ist eine echte Sensation. Der Bindenstrandläufer kommt eigentlich nur nur in der Nearktis vor. Er brütet vereinzelt im Norden Alaskas bis zum Bathurst Inlet sowie im Süden der Victoriainsel. Brutgebiete finden sich außerdem im Südwesten des Hudson Bay. Er präferiert als Lebensraum die feuchte Tundra, kommt aber auch in der trockeneren Tundra vor.

Der Bindenstrandläufer, ist ein Zugvogel, der im Winterhalbjahr nach Südamerika zieht. Vor einer Woche wurde er erstmals am Jadebusen gesichtet. Das hat sich schnell unter den Vogelkundlern in den Internetplattformen, wie Club 300, verbreitet. Besonders am Wochenende kommen viele Beobachter aus ganz Deutschland an den Jadebusen.

Extra aus Hamburg ist der Vogelkundler Matthias Lehmann angereist: „Sonst steht die Beobachtung in Hamburg und Umgebung an. Jetzt steht mal ein Auswärtsspiel auf dem Programm.“ Der Hamburger Ornithologe Christian Garleff ist in Sachen Natur seit 40 Jahren auf Tour: „Für den Bindenstrandläufer wäre ich auch noch weiter gefahren,“ und erklärt weiter: „Das ist jetzt das 3. Mal, dass der Bindenstrandläufer in Deutschland registriert wurde.“

Die riesigen Stand-Objektive am Schliffgürtel ermöglichen einen guten Blick. Im Flachwasser stochert der Vogel mit dem markanten dunklen Schnabel durchs Wasser. Dann fliegt auf eine flache Kleiinsel nur 50 Meter vom Ufer entfernt und begibt sich ins flache Wasser.

Christian Garleff bestätigt: „Es ist zweifellos der Bindenstrandläufer. Die Merkmale heben sich deutlich von anderen Strandläuferarten ab. Einige Naturkundler schauen auf ihren Laptops und blicken in die Fachbücher, um sich die Merkmale genau einzuprägen. Christian Garleff: „Warum er ihr hergekommen ist, kann ich nicht erklären.“

Der Bindenstrandläufer erreicht eine Körperlänge von 18 bis 22 Zentimetern. Etwa vier Zentimeter entfallen dabei auf den Schnabel. Die Flügelspannweite beträgt 43 bis 48 Zentimeter. Das Gewicht variiert zwischen 50 und 70 Gramm. Im Prachtkleid haben Bindenstrandläufer einen weißlichen Kopf mit einem braun gestrichelten Oberkopf. Ein weißer Streif verläuft von der Schnabelbasis oberhalb des Auges bis zu den Ohrflecken. Die Ohrflecken selbst sind kastanienbraun. Ein zweiter brauner Streif verläuft darunter von der Schnabelbasis bis zum Auge.

Das Nest ist eine flache, vom Männchen gescharrte Mulde, die mit Pflanzenmaterial ausgelegt wird. Das Gelege besteht aus vier Eiern. Diese sind olivfarben mit auffälligen dunklen Flecken. Die Brutzeit beträgt 20 Tage, beide Elternvögel sind an der Brut beteiligt. Die Küken sind Nestflüchter, die von beiden Elternvögeln gehudert und geführt werden. Die Jungvögel sind mit etwa 18 Tagen flügge. Sie erreichen ihre Geschlechtsreife im zweiten Lebensjahr.