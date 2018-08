Jade /Stadland Am vergangenen Sonntag sind bei der siebten Tour der „Runden Sache“ 90 Radfahrer von Jade nach Stadland gefahren. Jades Bürgermeister Henning Kaars begrüßte die TeilnehmerInnen am Strandbad in Sehestedt. Von dort aus ging es über Seefeld zum Biolandhof „Hof Butendiek“. Hier gab es nicht nur frische Milch und Käse zum Probieren, sondern auch allerhand Wissenswertes zur Geschichte des Hofes.

Besonders beeindruckt waren die TeilnehmerInnen von dem neu entstandenen Heu-Lager. Dieses ist mit der neuesten Technik ausgestattet und hat eine Größe, die es sonst nur in Bayern und Österreich zu finden gibt.

Anschließend ging es weiter zur Feuerwehr in Reitland. Zur Stärkung gab es die Auswahl zwischen Bratwurst und Nackensteaks. Weiter führte die Tour bis nach Schweiburg, wo eine weitere Rast eingelegt wurde. Im Garten von Renate Düring gab es einiges zu entdecken und zu probieren. Abgesichert wurde die Tour von der Freiwilligen Feuerwehr Schweiburg.

Am kommenden Sonntag, 2. September führt die vorletzte Tour des Rad-Events „Runde Sache“ von Butjadingen nach Brake. Mit rund 67 Kilometern ist die achte Tour die längste von insgesamt neun Touren und beginnt daher schon um 10 Uhr.

Auch wenn das Tempo von 15 km/h eingehalten wird, und es mehrere Pausen gibt, wird die Tour nur geübten Radfaher empfohlen. Ebenfalls attraktiv ist die Tour für alle E-Bike-Fahrer mit vollem Akku.

Los geht’s an der Arche in Beckmannsfeld, hier wird zu Beginn Annegret Martens allerhand Geschichten rund um den Jadebusen erzählen. Nachdem der Wissensdurst gelöscht wurde, führt der Weg nach Frieschenmoor, wo der echte Durst bei einer Pause gelöscht wird. Durch grüne Wiesen fahren die Teilnehmer weiter zum „Hof auf der Wurp“. Die Familie Holthusen erzählt hier Interessantes über die moderne Landwirtschaft. Zudem werden Bratwurst im Brötchen und Getränke serviert. Bei Bedarf kann der Akku von E-Bikes wieder geladen werden. Anschließend geht es über Ovelgönne und die Hahnenknooper Mühle mit kleiner Pause zurück zum Zielort Beckmannsfeld.

Die TGW freut sich über Anmeldungen über ein entsprechendes Anmeldeformular im Internet unter www.NordseeJadeWeser.de, per E-Mail an info@NordseeJadeWeser.de, telefonisch unter Telefon 04401/856111 oder per Anmeldung über Facebook www.facebook.com/NordseeJadeWeser, dort sind ebenfalls alle neun Veranstaltungen eingestellt.

Die Radfahrer, die an mindestens drei Touren der Veranstaltungsreihe „Runde Sache – Die Wesermarsch-Tour“ teilnehmen, haben die Chance auf attraktive Gewinne. Die Verlosung findet im Rahmen der Abschlussveranstaltung am 9. September in Nordenham statt. Die Stempelkarten, die bei erfolgreicher Teilnahme abgezeichnet werden, werden vor Ort durch das Team der Touristikgemeinschaft Wesermarsch ausgegeben. Die letzte Tour (Tour 9) findet am Sonntag, 9. September, von Nordenham nach Butjadingen statt.