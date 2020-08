Besonderer Besuch In Jaderaußendeich: Mehlschwalben am Pumpwerk

Jaderaußendeich Nest an Nest unter dem Dachvorsprung des kleinen Pumpwerks an der Ölstraße in Jaderaußendeich: Hier haben es sich Mehlschwalben gemütlich gemacht. In den über 30 Nestern herrscht emsiges Treiben. Man muss schon genau hinschauen, denn die Vögel strecken den Kopf aus dem kleinen Einflugloch heraus, und ziehen ihn bei den kleinsten Störungen, so bei einer Kamera, blitzartig zurück.

Besonderer Bürzel

Die Mehlschwalbe ist neben der Ufer-, Rauch- und Felsenschwalbe die vierte Art dieser Familie, die in Mitteleuropa als Brutvogel vorkommt. Sie ist besonders gut durch den weißen Bürzel, die Schwanzwurzel zu identifizieren, den keine andere europäische Schwalbenart zeigt. Das Verbreitungsgebiet der Mehlschwalbe erstreckt sich über fast ganz Europa und das außertropische Asien. Mehlschwalben sind ausgeprägte Zugvögel.

Die westeurasischen Brutvögel überwintern in der Regel in Afrika in einem Gebiet, das sich von der Südgrenze der Sahara bis zur Kapprovinz erstreckt. Die Mehlschwalbe hat eine Körperlänge von etwa 13 Zentimetern und wiegt zwischen 16 und 25 Gramm. Der Kopf, der Rücken, die Oberseite der Flügel und der Schwanz sind blauschwarz. Der Flug ist eher flatternd.

Die Nähe zu größeren Gewässern ist notwendig, um geeignetes Nistmaterial zu finden. Auch freie Flächen mit niedriger Vegetation sind wichtig. Grund genug sich hier an der Jade und den Sielen anzusiedeln.

Treue zum Geburtsort

Auch eine große Treue gegenüber ihrem Geburtsort wurde erforscht. Für die Nahrungssuche entfernen sie sich bis zu zwei Kilometer von ihrem Nest. Ein Gelege besteht aus drei bis fünf reinweißen Eiern.