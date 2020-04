Bahnausbau Oldenburg-Wilhelmshaven: Anwohner müssen hier mit Baulärm rechnen

Jaderberg Die Arbeiten an der Bahnstrecken Oldenburg-Wilhelmshaven laufen ab sofort bis zum 18. Mai zwischen den Orten Jaderberg (Höhe Alter Moorstrich) und Rastede (Höhe Ende Bahnweg). Die Anwohner müssten sich auf unvermeidlichen Baulärm und Erschütterungen einstellen, teilte die Bahn jetzt mit.

Die Vorarbeiten in Jaderberg sind schon in vollem Gange. An der Reithalle ist eine Wanderbaustelle als Sammelplatz für die Arbeiten hergerichtet worden. Es geht um die Gründungsarbeiten für die Oberleitungsmasten.

Die Arbeiten finden meistens nachts statt – zwischen 0 Uhr und 8 Uhr statt. Nach Mitteilung der Bahn werde es zu keinen Einschränkungen im Personennahverkehr (Bus/Bahn) kommen. Im Zuge der Bauarbeiten würden Stahlpfähle in einem Abstand von 40 und 60 Metern mit einem Schienenfahrzeug in den Boden eingebracht werden, heißt es. Jeder dieser Pfähle habe eine Gesamtlänge von acht Metern und einen Durchmesser von rund 80 Zentimetern. Parallel dazu werden laut Mitteilung die Betonfundamente für die Masten hergestellt.