Bahnhaltepunkt Jaderberg Wird Seit 14. Juni Gut Frequentiert: Hier geht’s im Stundentakt weiter

Jaderberg Der Bahnhaltepunkt Jaderberg wird nach der Eröffnung schon gut angenommen. Das freut Jades Bürgermeister Henning Kaars (UWG). Kaars hatte jetzt zum Besuch vor Ort eingeladen. Dieses Angebot nutzten auch Minister und Landtagsabgeordneten aus der Region.

Mit dabei war Olaf Lies aus Sande (SPD), Niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Minister Björn Thümler, Berne (CDU), Wissenschaft und Kultur. Die Landtagsabgeordneten Karin Logemann, Berne (SPD), Horst Kortlang, Moorriem (FDP) und Dragos Pancescu, Brake (Bündnis 90/Die Grünen), sowie die Fraktionsvorsitzenden des Jader Gemeinderats. Henning Kaars sprach den Dank dafür aus, dass sich alle Politiker parteiübergreifend in all den Jahren zur Realisierung Wiederherstellung Bahnhaltepunkt eingesetzt haben. Jetzt soll die Anbindung an den Nahverkehr verbessert werden. Nach der Elektrifizierung im Jahre 2022 forderte Olaf Lies: „Dran bleiben für den Halt der Fernzüge.“

Kampf hat sich gelohnt



Der Bahnhaltepunkt Jaderberg an der Strecke Oldenburg-Wilhelmshaven wird seit dem 14. Juni bedient. Entstanden sind in Jaderberg zwei Bahnsteige mit jeweils 220 Metern Länge und einer Bahnsteighöhe von 55 Zentimetern. Dazu wurden Leiteinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte angebracht. Die Zugänge zum Zug sind höhengleich, das heißt barrierefrei. Auf jedem Bahnsteig gibt es ein Wetterschutzhaus mit Sitzbänken, Infovitrinen und dynamischer Anzeigentafel sowie Ticketautomaten. Hinter dem Bahnübergang Vareler Straße, Einfahrt Georgstraße, ist ein Parkplatz mit 23 Parkplätzen und E-Ladestation entstanden. Ein überdachter Fahrradparkplatz folgt zeitnah.

In Jaderberg halten die Regionalzüge RE 18 (Wilhelmshaven-Oldenburg-Osnabrück) und RE 19 (Wilhelmshaven-Oldenburg-Bremen); montags bis samstags in der Regel im Stundentakt, in Spitzenzeiten sogar im Halbstundentakt. Sonn- und feiertags gilt der Stundentakt.