Jaderberg /Berlin „Es ist ein Trauerspiel. Wegen eines nicht verlegten Kabels soll die Reaktivierung des Bahnhaltepunktes Jaderberg erneut um Monate verschoben werden.“ Jades Bürgermeister Henning Kaars versteht die Welt nicht mehr. Im Grunde war längst alles in trockenen Tüchern. Der erste Zug sollte endlich zum Fahrplanwechsel im Dezember wieder in Jaderberg halten.

Der jahrzehntelange Kampf der Gemeinde für die Reaktivierung sollte entsprechend gefeiert werden. Doch jetzt sieht es beinahe so aus, dass die unendliche Geschichte ihre Fortsetzung findet. „Ich werde in der kommenden Woche weitere Gespräche führen, um doch noch eine Wiedereröffnung im Dezember zu ermöglichen“, sagt Henning Kaars im Gespräch mit der NWZ. Dafür benötige er allerdings Unterstützung aus der gesamten Region und von der Landespolitik. Doch was war eigentlich geschehen? In einem Schreiben teilt die DB Station&Service AG mit, dass sich leider im Zuge der Bauausführung Probleme ergeben haben, die den bisher geplanten Inbetriebnahmetermin zum Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres unmöglich machen.

Hintergrund sei, dass entgegen der Planungen des beauftragten Ingenieurbüros die vorhandenen Streckenkabel nicht durch die neuen Bahnsteige überbaut werden dürfen. „Hierzu hat die DB Netz AG als zuständiger Anlagenbetreiber auf das geltende Regelwerk hingewiesen, welches selbst eine nur bauzeitliche Überbauung der Bestandskabel nicht zulässt Aus diesem Grunde müssen die vorhandenen Kabel aus dem Baufeld verlegt werden“, heißt es weiter im Schreiben. Die Planung und die Materialisierung für die Umsetzung dieser Maßnahmen nehme bedauerlicherweise einen Zeitraum von etwa sechs Monaten in Anspruch. „Unsere Möglichkeiten zur Beschleunigung wurden ausgeschöpft. Insofern ist es leider nicht möglich die neue Verkehrsstation Jaderberg vor April 2020 in Betrieb zu nehmen“, teilt DB Station&Service AG mit.