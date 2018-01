Jaderberg /Hannover Gute Nachrichten aus der Landeshauptstadt Hannover: Das Land Niedersachsen fördert in diesem Jahr insgesamt 270 Einzelprojekte im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit mehr als 82 Millionen Euro.

Darunter befinden sich auch wieder verschiedene Projekte aus der Wesermarsch. „Dass in den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis regelmäßig investiert wird, ist eine gute und wichtige Strategie, um die Attraktivität des ländlichen Raumes beizubehalten oder sogar zu steigern“, macht die SPD-Landtagsabgeordnete Karin Logemann aus Berne klar.

„Ich freue mich sehr, dass auch dieses Jahr wieder verschiedene Projekte in der Förderliste stehen“, so die Bernerin weiter.

Die Verkehrsbetriebe Wesermarsch bekommen auch in diesem Jahr eine Förderung in Höhe von 223 440 Euro € für die Anschaffung weiterer neuer Omnibusse und damit der Erneuerung ihrer Flotte.

Außerdem wird die Grunderneuerung zweier Bushaltestellen in Nordenham mit 55 800 Euro gefördert und der Neubau einer Park und Ride Anlage in der Gemeinde Jade mit 191 058 Euro€. Hier ist die Reaktivierung des Bahnhaltepunktes geplant. „Insgesamt ein gutes Jahr für den Öffentlichen Personennahverkehr in der Wesermarsch“, schließt die heimische Landtagsabgeordnete Karin Logemann.