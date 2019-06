Jaderberg Im Gewerbepark „An der Bahn“ in Jaderberg entsteht der sehnlichst erwartete neue Recyclinghof der GIB-Entsorgung Wesermarsch. Der Bodenaustausch ist erfolgt. Das Kostenvolumen der Anlage liegt bei 700 000 Euro.

Wertstoffe und Abfall

Auf einem etwa 3300 Quadratmeter großen Grundstück im Zentrum des Gewerbeparks soll eine Annahmestelle für verschiedene Wertstoffe und Abfälle entstehen. Die Einrichtung sollte ursprünglich schon im Jahr 2016 gebaut werden. Doch es gab Verzögerungen, unter anderem zog sich die Erteilung einer Baugenehmigung durch den Landkreis lange hin. Frank Zimmermann, technischer Leiter der GIB-Entsorgung aus Brake: „Bei der Planung vom neuen Recyclinghof wurde sich an den Höfen in Nordenham und Lemwerder orientiert.“

Angenommen werden sollen in Jaderberg Papier und Pappe, Schrott und Elektrogeräte, Bauschutt und Altholz, Gartenabfälle, Altglas, Altkleider sowie Haus- und Sperrmüll in Kleinmengen aus Privathaushalten. Auf dem Gelände wird ein Einbahnstraßensystem gelten. Ein Rückwärtsfahren wird dadurch weitgehend vermieden. Die Wertstoff-Container werden dann ebenerdig auf einer Betonfläche aufgestellt und sind für die Kunden über fest installierte Podesttreppen zu erreichen.

Grün- und Gartenabfall kann auf einer gesonderten Fläche ebenerdig abgeladen werden und wird später durch GIB-Mitarbeiter in Container verladen. Vorgesehen ist auch, in Jaderberg künftig Kompost und Rindenmulch an die Bürger auszugeben. Im August 2018 erfolgte die Genehmigung für den Bau durch den Landkreis. „Das ist eine wichtige Einrichtung in der Gemeinde mit den kurzen Wegen“, so Bürgermeister Henning Kaars (UWG). Im Durchschnitt war der Torf-Moorboden ein Meter tief ausgebaggert und durch Sand ersetzt worden.

Bau der Gebäude

Nach dem Bodenaustausch stehen nun die Tiefbauarbeiten an. Danach erfolgt der eigentlichen Bau der Anlagen und Gebäude. Frank Zimmermann: „Die Fertigstellung soll Ende September sein. Für Anfang Oktober ist dann die Eröffnung des Recyclinghofes Jaderberg geplant.“

Der Recyclinghof Jaderberg soll künftig grundsätzlich durch mindestens einen Mitarbeiter besetzt sein. Angedacht sind Öffnungszeiten an drei Tagen in der Woche. Nach dem jetzigen Sachstand sind folgende Zeiten vorgesehen: dienstags von 13 Uhr bis 17 Uhr, freitags von 13 Uhr bis 17 Uhr und samstags von 8 Uhr bis 13 Uhr.