Junge Landwirte brauchen Planungssicherheit und Perspektiven

Aktuelle Entwicklungen zur Düngeverordnung, zu Lebensmittelpreisen und Baurecht – das und mehr stand auf dem Themenplan von 45 Landwirten aus den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch, die ihre Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (CDU) in Berlin besucht haben.

Die Reise hatten Renke von Seggern und Jan Bernd Stolle organisiert. Seit Monaten protestieren bundesweit Landwirte für faire und sachliche Bedingungen, die Existenz vieler ist bedroht. Daher ging es im Gespräch vor allem um Lösungsansätze, die eine größere Transparenz schaffen und die Wertschätzung für die Arbeit in der Landwirtschaft erhöhen.

Ein weiteres Thema war die nächste Generation: „Viele Junglandwirte stehen jetzt oder in naher Zukunft vor der Übernahme des elterlichen Betriebs. Dafür brauchen sie Perspektiven und Planungssicherheit“, betonte Grotelüschen. Alle Gesprächspartner waren sich einig, dass es keine einfachen Lösungen gibt. „Daher ist es so wichtig, sich regelmäßig auszutauschen. Das passiert natürlich nicht nur in Berlin, sondern vor allem in der Region“, sagte Grotelüschen.BILD: