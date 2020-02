Kaa schlängelt vorbei

„Anfassen erlaubt“ heißt es ausdrücklich am Sonntag, 1. März, beim Reptilienzoo Heppenheimer. Der ist in der Geflügelhalle an der Klaus-Müller-Straße zu Gast. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 9 Euro. Für 5 Euro können auch Erinnerungsfotos mit den Tieren gemacht werden. Im Vortrag werde allgemeinverständlich über die Lebensweise der unterschiedlichen Tierarten berichtet, verspricht Jamayne Heppenheimer, der am Dienstag mit Tigerpython Kaa in der NWZ-Redaktion zu Gast war. Neben der fünf Jahre alten, 1,80 Meter langen Würgeschlange gehören eine Boa constrictor, Warane, Landschildkröten, Leguane, Nattern und Bartagamen zu den Tieren, mit denen der Familienbetrieb in fünfter Generation von Bremerhaven aus in Deutschland unterwegs ist. Aber nicht nur Reptilien hat er dabei, sondern auch Frettchen und Iltisse sowie Vogelspinnen und Skorpione, die allerdings nicht angefasst werden dürfen. Die Tiere erhält der Reptilienzoo aus Tierparks und von Auffangstationen, so dass sie von jung auf an Menschen gewöhnt werden. BILD: