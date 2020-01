Käseburg „Gesetzeswidrige und katastrophale Zustände“ sehen die Grünen im Stadtrat bei der Brück im Zuge der K 213 in Käseburg (Stedinger Landstraße). Die Fraktion möchte das Thema in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Verkehr am 22. Februar behandeln. Die Grünen beziehen sich in einer entsprechenden Anfrage an die Stadtverwaltung auf den NWZ-Artikel „Auf Zick-Zack-Kurs durch Käseburg“ vom 27. November.

Die Grünen möchten wissen, ob die Straße, die im Bereich der Brücke nicht über einen Rad- und Fußweg verfügt, „hinreichend verkehrsnormgerecht ist“ und ob die Konstruktion auch stabil für eine Radfahr-/Fußgänger-Seitenbrücke ist. Zudem soll die Stadtverwaltung zwei Alternativen bewerten: einen Brückenneubau inklusive Rad-/Fußweg sowie eine Verlängerung des vorhandenen Rad-/Fußwegs als eigenständigen Neubau.

Die Grünen verweisen darauf, dass etwa die „Empfehlung für Radverkehrsanlagen (ERA)“ für einen Zweinutzungsradweg eine Breite von drei Metern vorsehe. Das Ergebnis der Diskussion im Ratsausschuss soll dann dem zuständigen Landkreis Wesermarsch weitergereicht werden, um eine Lösung zeitnah umzusetzen.