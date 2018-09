Kleinensiel Seit Wochen schon fahren schwere Lastwagen an Kleinensiel vorbei zum Kernkraftwerk Unterweser. Am Sonnabend, 29. September, können die Kleinensieler und alle anderen interessierten Bürger aus der Region erstmals die Baustelle sehen, die die Transporter regelmäßig ansteuern: das Lager Unterweser für nukleare Abfälle, kurz Luna.

Diese Besichtigung ist ein Höhepunkt des 3. Infotages zum Rückbau, den das Kernkraftwerk Unterweser anbietet. Morgens von 10.30 bis 12 Uhr sind Kommunalpolitiker willkommen, nachmittags von 14 bis 17 Uhr alle Bürger. Anmeldungen sind diesmal nicht erforderlich, weil kein Besuch im Kontrollbereich vorgesehen ist. Zu den vergangenen Infotagen kamen jeweils etwa 80 Bürger.

Drei Schwerpunkte

Zu beiden Terminen bietet das Kraftwerk drei Themenschwerpunkte an. Zwei davon werden im Kommunikationszentrum behandelt. Zunächst erläutert Kraftwerksleiter Gerd Reinstrom die Arbeiten seit Beginn des Rückbaus im Februar. Und anschließend informieren Experten an drei Stationen über die Stillsetzung von Systemen und über den Rückbau als Ganzes: Steffen Riesner, Fachbereichsleiter für den Restbetrieb, erläutert die Stillsetzung von Systemen, Jochen Rotzsche, Fachbereichsleiter Rückbau, stellt Abbau und Reststoffbehandlung vor, und Randolf Okrey, Projektleiter für Großprojekte, informiert über das neue Zwischenlager Luna. Dazu sind Fragen ausdrücklich willkommen. Anschließend fährt ein Bus die Interessierten zur Luna-Baustelle im Norden des KKU-Grundstücks.

Feste Zeiten

Damit kein Bürger auf das warten muss, was ihn wirklich interessiert, gibt es für die drei Themenschwerpunkte feste Zeiten: Gerd Reinstrom trägt ab 14 und ab 16 Uhr vor, daran schließen sich Vorträge und Gespräche an. Der Bus zur Luna-Baustelle fährt um 15 und um 17 Uhr ab.

Das Luna soll schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus dem Rückbau aufnehmen, ehe sie eines Tages in das Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter abtransportiert werden. Die Halle wird 78 Meter lang, 27 Meter breit und 17 Meter hoch sein. Sie ist auf 128 Betonpfählen mit je 1,50 Meter Durchmesser gegründet, die 33 Meter lang sind.

Gerade wird die Bodenplatte gegossen, die 1,50 Meter dick ist, erläutert Randolf Okrey. Gegossen wird in drei Abschnitten, in die jeweils 1200 Kubikmeter Beton fließen. Während eines Betoniertages fahren die Laster von 5 Uhr morgens bis etwa 19 Uhr abends. Der erste Abschnitt ist jetzt erledigt, nun laufen die Vorbereitungen für den zweiten und dritten, sagt Randolf Okrey: „Wir rechnen damit, dass die komplette Bodenplatte in der ersten Oktoberhälfte gegossen ist.“

50 Zentimeter Decke

In der zweiten Oktoberwoche beginnt der Bau der Wände in Gleitschalbauweise, darauf werden 14 Betonbinder zu je 72 Tonnen Gewicht gelegt. Das soll bis Dezember erledigt sein. Ab Januar wird die insgesamt 50 Zentimeter dicke Deckenplatte, ebenfalls aus Beton, aufgesetzt. Zunächst werden 25 Zentimeter dicke Filigranplatten aufgelegt, darauf kommen 25 Zentimeter Aufbeton.

Unter die Decke kommt eine Krananlage mit 32 Tonnen Tragkraft, die die Fässer mit dem radioaktiven Abfall in der Halle bewegt. Das Lager wird mit einem 50 Tonnen schweren Abschirmtor geschützt. Es wird in Stahlbauweise hergestellt, die Hohlräume werden mit Beton ausgegossen. Am 1. Oktober 2019 soll das Luna offiziell in Betrieb gehen.

Zum 1. Januar 2020 geht der Nordbereich des Kraftwerksgeländes mit den Lagern an die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) über. Schon im Jul 2019 beginnt der Rückbau der Einbauten des Reaktordruckbehälters, die auch ins Luna kommen. Dann startet der Bau des Reststoffbehandlungszentrums. Es entsteht im Ringraum, der wie ein Ring die Stahlkugel umgibt, in der der Reaktor steht. Vorher muss der Ringraum dafür ausgeräumt werden. Der erste von vier Quadranten ist schon so gut wie leer, sagt Michael Krüger, Teilprojektleiter für Demontage.

Werkleiter Gerd Reinstrom betont, dass es auch gut für die Stimmung der Belegschaft ist, dass der Rückbau nach der langen Vorbereitungszeit endlich begonnen hat: „Wenn man sich damit abfindet, dass der Standort keine Zukunft mehr hat, kann man sogar sagen, dass der Rückbau Spaß macht.“