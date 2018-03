Bis Ende Aprilvoll gesperrt

Kleinensiel Ob von Kleinensiel oder nach Kleinensiel: Wer das Dorf mit dem Auto erreichen oder verlassen will, muss länger als erwartet Umwege in Kauf nehmen. Denn die Erneuerung des Durchlasses des Esenshammer Sieltiefs unter der Kreisstraße 344 in Havendorfersand wird wegen der Frostperiode Ende Februar/Anfang März länger dauern. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr kündigt die Freigabe jetzt für den 27. April an. Gebaut wird dort seit dem 19. Februar. Die Umleitung ist ausgeschildert; Anliegerverkehr bis zur Baustelle ist eingeschränkt möglich.

