Kleinensiel /Esenshamm Wer am Dienstagabend in die Markthalle Rodenkirchen kam, erfuhr gleich hinter der Eingangstür, was die Kleinensieler von dem geplanten interkommunalen Gewerbegebiet Havendorf halten – nämlich nichts. „Lärm und Gestank machen Menschen krank“, hieß es auf einem Protestschild.

Drinnen versuchten drei Bürgermeister, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Wesermarsch und Kreisbaudezernent Matthias Wenholt, die Vorbehalte zu entkräften und die Anwohner von den Vorteilen des geplanten Gebiets zu überzeugen. Das gelang ihnen zumindest nicht auf Anhieb, wie die Äußerungen vor allem aus Kleinensiel zeigten.

Knapp 100 Besucher

Knapp 100 Interessierte waren zu der Informationsveranstaltung gekommen, der ersten ihrer Art. „Wir wollen den Fuß in die Tür bekommen, aber wohin der Fuß geht, das entscheiden nicht wir“, sagte der Stadlander Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) in seiner Begrüßung. Die Beteiligten wollten transparent vorgehen und dafür sorgen, dass die nächste Generation in 20 oder 25 Jahren von der wirtschaftlichen Entwicklung profitiere.

Derzeit gebe diese Entwicklung nur bedingt Anlass zu Optimismus, machte Nils Siemen deutlich, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Wesermarsch. In den vergangenen Jahren sei die Einwohnerzahl des Kreises um weitere 5000 auf unter 89 000 gesunken. Vor allem Frauen und besser Gebildete wanderten ab, die Folge: Fachkräftemangel. Dagegen müsse etwas getan werden: Neben einem Image- und Standortmanagement und einer Verbesserung der Infrastruktur brauche es vor allem ausreichend Gewerbeflächen.

Und daran fehle es. Von den 437 Hektar Gewerbeflächen in der Wesermarsch seien nur 161 Hektar sofort verfügbar, und von denen seien viele noch mit Auflagen belegt oder nicht im Besitz der Kommunen. Außerdem seien die meisten Flächen zu klein. Deshalb sei 2011 die Idee für ein interkommunales Gewerbegebiet entstanden, seit dem Auftaktgespräch 2017 werde sie intensiv verfolgt.

Beteiligt sind die Stadt Nordenham sowie die Gemeinden Stadland und Ovelgönne. „Warum Ovelgönne?“, fragte Ovelgönnes Bürgermeister Christoph Hartz (parteilos) und antwortete: Weil die Gemeinde zu finanzschwach sei, um ein eigenes Gewerbegebiet zu schaffen. „Wir bekämen Probleme mit der Kommunalaufsicht.“ Für ein solches Gebiet gebe es Gelingensbedingungen, und dazu gehöre vom allem die kommende Küstenautobahn A 20. Diese Bedingung sei in Havendorf nicht nur erfüllt, sondern werde durch das Kreuz mit der Bundesstraße 212 sogar noch übererfüllt.

Ovelgönne brauche Gewerbesteuereinnahmen aus dem kommenden Gewerbegebiet, um seine Infrastruktur auf großer Fläche – beispielsweise acht Ortswehren – aufrecht erhalten zu können. Wäre dies nicht mehr möglich, würden weitere Einwohner abwandern.

Beim Gewerbegebiet Logemannsdeich seien die Gelingensbedingungen nicht erfüllt worden, weil dort keine Autobahn verlaufe, sagte Bürgermeister Christoph Hartz und bekam ausdrücklich Unterstützung von seinem Vorgänger, dem jetzigen Landrat Thomas Brückmann.

Deshalb gehe es darum, diese Flächen von insgesamt 138 Hektar – darin sind die 22 Hektar aus dem bestehenden Gewerbegebiet schon enthalten – als Vorbehaltsgebiet in das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises aufzunehmen, das zum Jahresende in Kraft treten soll, sagte Kreisbaudezernent Matthias Wenholt. Eine solche Aufnahme begründe aber keine Baugenehmigung, betonte er. Nächster Schritt sei die Aufnahme in die Flächennutzungspläne der beteiligen Kommunen, und auch damit könne keine Baugenehmigung begründet werden. Das sei erst mit einem Bebauungsplan möglich. Für das Gewerbegebiet werde es mehrere Bebauungspläne mit unterschiedlichen Möglichkeiten für die Investoren geben, sagte Wenholt. Sowohl Gewerbe- als auch Industrieansiedlungen seien möglich.

„Keine Schornsteine“

„Deshalb spreche ich auch bewusst von einem ,Industriegebiet‘“, betonte Matthias Wenholt. „Das heißt aber nicht, dass es rauchende Schornsteine geben wird.“ Gefragt seien Maschinen-, Anlagen- und Metallbau, Unternehmensdienstleistungen, Energieerzeugung, Green Food sowie Logistik, Transport und Handel. Was tatsächlich komme, sei heute überhaupt nicht abzusehen, denn das Gebiet werde erst nach Fertigstellung der Küstenautobahn in diesem Abschnitt angelegt; dafür beginne in diesem Jahr aber erst das Planfeststellungsverfahren.

Bei dem Wort „Küstenautobahn“ dachte ein Esenshammer sofort an Lärm und machte darauf aufmerksam, dass schon die Bundesstraße 437 so laut sei, dass er nachts nicht bei offenem Fenster schlafen könne. Auch Kleinensieler beklagten Lärm von der Tunneltrasse, der durch häufigen Südwestwind ins Dorf getragen werde und äußerten die Befürchtung, ihre Grundstücke würden an Wert verlieren.

Günter Busch, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadlander Gemeinderat, zitierte den neuen Leiter des Geschäftsbereichs Oldenburg der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Sebastian Mannl, dass die Zahl der Fahrzeuge auf diesem Abschnitt der Küstenautobahn – voraussichtlich 32 000 pro Tag – nicht für Lärmschutzwände ausreichten. Dazu sagte Hans Francksen, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion und früherer Bürgermeister von Nordenham: „Schallschutz muss nachgebaut werden.“ Siegmar Wollgam, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat, unterstützte diese Forderung ausdrücklich.

Bürgermeister Klaus Rübesamen verwies auf den geplanten Campingplatz in Kleinensiel, der ein touristischer Leuchtturm Stadlands werden solle; das Gewerbegebiet müsse auch zu ihm passen.

Auf die Frage einer Anwohnerin, was denn die Kleinensieler selbst von dem Gewerbegebiet hätten, antwortete Christoph Hartz, dass auch sie von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren würden. Um die Angst vor Industriebetrieben zu nehmen, verwies er auf das alte Milchwerk in Strückhausen, das jetzt Babynahrung – also Green Food – produziere. Auch dieses Werk sei Industrie, aber nicht schmutzig. Es schaffe Arbeitsplätze, und von der 145-Millionen-Euro-Investition sei viel bei heimischen Handwerksbetrieben angekommen.

Auch der Nordenhamer Bürgermeister Carsten Seyfarth (SPD) rief dazu auf, die Chancen der Entwicklung zu nutzen. Auf den Einwand von Günter Busch, das geplante Industriegebiet werde wegen der Randlage der Wesermarsch nicht besonders gefragt sein, entgegnete Hans Fancksen: „Wenn die Küstenautobahn fertig ist, reicht sie von Litauen bis Belgien, und wir sind genau in der Mitte und nicht am Rand, dazu noch umringt von vier Oberzentren.“

Diese Aussage nahm Siegmar Wollgam auf und forderte, die Gemeinde Stadland müsse die Chancen nutzen, die sich aus der Küstenautobahn und aus dem Zusammenwachsen Europas ergeben. „Unsere Kinder werden mobil sein müssen. Stadland liegt in der Nachbarschaft von vier Oberzentren und mehreren Kleinstädten. Wenn unsere Kinder hier wohnen bleiben sollen, dann müssen sie schnell in die Nachbarstädte und die Oberzentren kommen. Und darum geht es heute: die Chancen für unsere Kinder zu nutzen. Das ist eine Option, keine Festlegung.“

Beispiel Ecopark

Ein positives Beispiel gegen die Befürchtungen der Anwohner setzte Uwe Haring, der Geschäftsführer des interkommunalen Gewerbegebiets Ecopark in Emstek (Kreis Cloppenburg). Auch gegen dessen Schaffung habe es massiven Widerstand gegeben. Die Anwohner seien durch mehrere Diskussionsveranstaltungen überzeugt worden – und inzwischen auch durch den Park selbst. Seit 1999 seien 37 Betriebe mit insgesamt 1000 Beschäftigten angesiedelt worden. Bis zur Fertigstellung des Parks 2045 sollen es 7000 Arbeitsplätze werden. Ob diese Erfahrungen auf die Wesermarsch übertragen werden könnten, müsse sich zeigen.

• Die Diskussion an diesem Abend in der Markthalle „mit offenem Visier“ beweise aber, dass die beteiligten Kommunen auf dem richtigen Weg seien, sagte der 56-Jährige: „Ich sehe viel Leidenschaft, aber man lässt den anderen ausreden.“