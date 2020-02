Kleinensiel Der Rückbau des Kernkraftwerks Unterweser ist in die nächste Phase eingetreten. Denn mit der Zerlegung der Kerneinbauten des Reaktordruckbehälters hat in der vergangenen Woche das erste große Rückbau-Gewerk begonnen.

Der Reaktordruckbehälter ist das nukleare Herz eines Kernkraftwerks. Er beherbergt den Reaktorkern mit den Brennelementen. Der Druckbehälter ist eine wichtige Barriere gegen das Austreten radioaktiver Stoffe und ermöglicht die Kühlung des Reaktorkerns.

Arbeit für zwei Jahre

Zerlegt werden die Kerneinbauten fernhantiert unter Wasser – nur so können die Strahlen abgeschirmt werden, teilt Stefanie Sievers von der Preussen-Elektra-Pressestelle in Hannover mit. Das Vorhaben in Kleinensiel dient als Pilotprojekt für die übrigen Kernkraftwerke der Preussen-Elektra GmbH (PEL); es ist auf knapp zwei Jahre angelegt.

Schon im Dezember 2017 hatten die Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) und Westinghouse – ein amerikanischer Elektro-Konzern – als Konsortium den Zuschlag für die Zerlegung der Einbauten der Reaktordruckbehälter der sechs PEL-Kernkraftwerke bekommen. Die GNS hat sich auf Produkte und Dienstleistungen bei der Stilllegung und Entsorgung kerntechnischer Anlagen spezialisiert; unter anderem stellt sie den Castor-Behälter her.

Vorbereitet wurden die Zerlegearbeiten seit dem vergangenen Sommer. Zeitintensiv und aufwendig sei dies gewesen, schildert Projektleiter Dr. Jan Krüger. Als Erstes werden jetzt die Steuerstab-Führungsrohre vom oberen Kerngerüst gelöst; dann zerlegt eine Unterwassersäge sie in endlagergerechte Stücke.

Die Einbauten im Reaktordruckbehälter fixieren vor allem die Brennelemente und stellen sicher, dass Kühlmittel durchströmt. „Die Zerlegung und Verpackung dieser Einbauten gehört zu den technisch anspruchsvollsten und komplexesten Aufgaben beim Rückbau“, erläutert der für Stilllegung und Rückbau zuständige Geschäftsführer Dr. Guido Knott. Dabei müsse einerseits sicher gearbeitet und andererseits der Zeitplan eingehalten werden; das sei für jedes Kraftwerk von enormer Bedeutung für die Einhaltung des Rückbauplans.

Der nächste Großauftrag

Doch inzwischen wird schon der nächste Schritt des Rückbaus vorbereitet: Im Dezember hat Preussen-Elektra für alle seine Kernkraftwerke die Zerlegung der Reaktordruckbehälter vergeben. Dieses Großgewerk geht an die GNS-Gruppe: Die Höfer & Bechtel GmbH zerlegt die Behälter, und die GNS verpackt die Stücke endlagergerecht. Unterstützt werden beide Firmen von der Wissenschaftlich-Technische Ingenieurberatung GmbH (WTI).

Dass das KKU seit Februar 2019 brennstofffrei ist, verdankt es beiden Firmen: Gemeinsam hatten sie ein Köchersystem zur sicheren Verpackung von Sonderbrennstäben in Castoren entwickelt.