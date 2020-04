Kernkraftwerk Unterweser: Erster Konrad-Container rollt ins Luna

Kleinensiel Der erste Konrad-Container ist im neuen Zwischenlager Luna am Kernkraftwerk Unterweser (KKU) eingetroffen. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt.

Ein Conrad-Container ist ein Behälter, der im Endlager Schacht Konrad für schwach- und mittelradioaktive Stoffe in Salzgitter eingelagert werden soll. Dieses Lager, ein ehemaliges Eisenerzbergwerk, steht aber frühestens 2027 zur Verfügung.

Deshalb müssen die Konrad-Container zwischengelagert werden – nämlich im Lager Unterweser für nukleare Abfälle (Luna) am Kernkraftwerk, das der KKU-Betreiber Preusssen-Elektra für 18 Millionen Euro gebaut und am 17. April an die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) übergeben hat.

Der Container enthält Einbauten des Reaktordruckbehälters, des Herzstücks des Kraftwerks. Sie wurden unter Wasser fernhantiert zersägt und in ein Belademagazin gepackt. Dieses Magazin wurde aus dem Wasser gezogen und in den Container gelegt.

Bei der ersten Charge handelt es sich um Teile des oberen Kerngerüsts des Reaktordruckbehälters. Insgesamt wiegen die Einbauten 142 Tonnen, etwa ein Viertel des gesamten Druckbehälters.

Der Konrad-Container wurde mit einer innenliegenden Betonabschirmung versehen und abschließend mit einem Deckel aus Stahlblech weiter verschlossen, teilt ein KKU-Sprecher weiter mit.

KKU-Mitarbeiter stellten die dazugehörige Dokumentation zusammen und überprüften sie; die BGZ bestätigte nach Durchsicht der Dokumente die Aufnahmebereitschaft für das Luna. Am nächsten Tag schleuste das KKU-Team den rund 10 Tonnen schweren Behälter aus und transportierte ihn, begleitet von 2 Sachverständigen des TÜV Nord, ins Luna, wo er auf seinem vorgesehenen Abstellplatz eingelagert wurde. Der Container vom Typ IV ist 3 Meter lang, 1,70 Meter breit und 1,45 Meter hoch.