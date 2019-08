Kleinensiel Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Kleinensiel soll am Donnerstag, 5. September, abgeschlossen sein. Das sieht der neue Bauzeitenplan vor, den Mario Böschen, der Leiter der Straßenmeisterei Nordenham, am Donnerstagnachmittag in der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg mit der ausführenden Firma abgesprochen hat.

Arbeiten dauern länger

Eigentlich sollten die Arbeiten schon am 5. August abgeschlossen sein. Doch das hatte nicht geklappt, Grund waren Urlaubszeiten und der Entschluss, die Asphaltarbeiten, die zu einer Sperrung der Ortsdurchfahrt führten, in die Ferien zu legen. „Wenn Anwohner sich über die Verzögerung ärgern, habe ich dafür Verständnis“, sagte Mario Böschen, als die NWZ ihn am Donnerstagnachmittag in Oldenburg erreichte.

Begonnen hatte die Sanierung am 11. April. Sie war erforderlich geworden, weil sowohl die Verschleißdecke als auch die Nebenanlagen der Kreisstraße 344 – so heißt die Ortsdurchfahrt offiziell – in einem sehr schlechten Zustand waren.

Die Fahrbahn wird auf einer Länge von 3250 Metern erneuert, der Radweg auf 2200 Metern Länge. Eine magische Grenze bildet dabei der Schienenstrang. Bis dahin wurde die Decke nicht nur erneuert, sondern auch ausgebaut, dahinter gibt es nur eine neue Schwarzdecke. Der Gehweg wird bis dahin wieder gepflastert, dahinter bis zur Einmündung in die Dedesdorfer Straße in Absprache mit dem II. Oldenburgischen Deichband aber nur asphaltiert. Leitpfähle und ein durchgehender weißer Strich trennen ihn von der Fahrbahn. Das spart im Vergleich zum Pflastern Geld.

Auch die beiden Geländer der Sielbrücke wurden ersetzt. Die Gesamtkosten der Arbeiten beziffert Mario Böschen auf 375 000 Euro; die Rechnung geht an die Kreisverwaltung.

Neue Spundwand

Jetzt seien im Wesentlichen noch Restarbeiten zu erledigen, sagt Mario Böschen. Der dickste Brocken kommt am Montag, wenn die angefaulte hölzerne Spundwand an der Radwegbrücke, die etwa auf halber Strecke liegt, erneuert wird. Das Verlaat, das den Durchlass unter der Fahrbahn reguliert, wird wiederverwendet. Auch die Bermen am Radweg werden ab nächster Woche begrünt. Dazu kommen viele weitere kleine Restarbeiten.