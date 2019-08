Leinen los zur nächsten Hafenrundfahrt

Zur nächsten Hafenrundfahrt sticht die „Guntsiet“ am Freitag, 9. August, in See. Leinen los heißt es dann um 17.20 Uhr an der Braker Kaje. Die Tour dauert etwa 40 Minuten und kostet fünf Euro pro Person, Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen 2,50 Euro. Die Fahrkarten für die Hafenrundfahrten sind in der Touristinfo an der Kaje erhältlich. Der Infopavillon ist werktags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.BILD: