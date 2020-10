Pandemie: Corona-Fall in Kita in Lemwerder

Lemwerder Eine Erzieherin der Kita „Bunte Welle“ des CVJM-Sozialwerks in Lemwerder ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Dies teilte das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch am Donnerstagmittag mit. 20 Kinder und 10 Erzieherinnen und Erzieher wurden vom Gesundheitsamt nach den Vorgaben des Robert-Koch Instituts (RKI) unter Quarantäne gestellt und werden an diesem Freitag, 2. Oktober, getestet, berichtet der Sprecher des Landkreises.

Nachdem das positive Testergebnis vorlag, seien sofort das Gesundheits- und Jugendamt des Landkreises Wesermarsch, alle betroffenen Eltern, die Gemeinde Lemwerder und die Landesschulbehörde sowie die Kooperationspartner, die Lürssen Werft, über alle Entwicklungen und Maßnahmen informiert worden, sagt Holger Knoop vom Vorstand des CVJM-Sozialwerks Wesermarsch.

Das Gesundheitsamt lobt in diesem Zusammenhang die vorbildliche Zusammenarbeit mit der Einrichtung. Die Kita-Leitung habe umgehend die Schließung der Kita veranlasst. Somit musste dieses nicht mehr formell vom Gesundheitsamt angeordnet werden, berichtet der Landkreissprecher. Die Testergebnisse werden zu Wochenbeginn erwartet, teilt der Landkreis mit. Auf behördliche Weisung bleibe die Kindertagesstätte vorerst bis einschließlich Montag, 5. Oktober, geschlossen, teilt Holger Knoop mit. Aktuell arbeite das CVJM Sozialwerk eng mit allen zuständigen Behörden zusammen, um Infektionsketten zu identifizieren und zu unterbrechen, sagt Holger Knoop weiter.

Erste Entwarnung gibt das Gesundheitsamt unterdessen beim Gymnasium in Lemwerder: Die Tests in Zusammenhang mit dem Corona-Fall am Gymnasium sind alle ausgewertet. „Alle Tests sind negativ“, teilte der Sprecher des Landkreises am Donnerstag mit. Die Quarantäneanordnung dauere aber weiter an. Am Dienstag, 6. Oktober, werde der zweite Abstrich vorgenommen.

Insgesamt meldet das Gesundheitsamt drei neue Corona-Infektionen in Lemwerder. Bei dem einen Fall handelt es sich um die Erzieherin der Kita. Bei den weiteren beiden Fällen handelt es sich weder um Kontaktpersonen der infizierten Erzieherin, noch um Kontaktpersonen der infizierten Schülerin des Gymnasiums Lemwerder, betont der Sprecher des Landkreises.

Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in der Wesermarsch liegt nun bei 175.