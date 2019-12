Lemwerder Die Planungen für einen neuen Kreisverkehr an der Stedinger Straße/Tecklenburger Straße wurden am Donnerstagabend von den Mitgliedern des Finanz- und Planungsschusses genau unter die Lupe genommen. Die Stelle gilt als Unfallschwerpunkt. Mehrere Zusammenstöße von Autos und Radfahrern, einer davon mit Todesfolge, haben sich allein in diesem Jahr dort ereignet.

Bauamtsleiter Matthias Kwiske stellte das Modell eines Kreisels mit vier Abzweigungen vor. Von der Stedinger Straße aus gesehen können die Verkehrsteilnehmer in die Tecklenburger Straße und in das neue Gewerbegebiet Edenbüttel II abbiegen, dessen Anbindung die baulichen Änderungen überhaupt erst nötig macht.

Schwierige Abstimmung

Da die Stedinger Straße hier eine Landesstraße ist und der neue Kreisel außerorts liegen wird, hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Planungen in der Hand. „Es gab einen langen Abstimmungsprozess“, erklärte Bürgermeisterin Regina Neuke. Nicht alles kann so umgesetzt werden, wie man es gern hätte. So werden im neuen Kreisel die Autofahrer Vorfahrt vor den Radfahrern haben. „Es ist eine sichere Variante, vielleicht aber nicht unbedingt die bessere“, sagte die Bürgermeisterin.

Das Bauwerk wird mit Radwegen und Grünstreifen insgesamt einen Radius von 44 Metern haben. Die Verkehrsinsel in der Mitte wird für Schwertransporte überfahrbar sein. Kritik gab es daran, dass der Johannesweg nicht direkt an den Kreisel angeschlossen wird. „Das habe ich anders erwartet“, sagte Brigitta Rosenau (Bündnis 90/Die Grünen). Dafür gibt es bei der Verwaltung Verständnis, diese Variante wäre aber nicht durchsetzbar gewesen. Auch das Ortseingangsschild zu versetzen sei rechtlich nicht umsetzbar. „Vor dem Kreisel wird eine Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gelten. Das wird nach der Durchquerung in Richtung Ortsmitte beibehalten, da es sich nur um eine kurze Strecke handelt“, erklärte Kwiske.

Klare Verschlechterung

„Für die Radfahrer ist das eine klare Verschlechterung“, sagte Rainer Wohlers (UWL). Um die Sicherheit der Schulkinder zu verbessern, schlug er die Einrichtung eines Ze-brastreifens an der Tecklenburger Straße vor.

Während der Bauzeit des Kreisels wird eine Umleitung geschaffen, zeitweilige Sperrungen sind wahrscheinlich.