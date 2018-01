Lemwerder Noch mitten in der Ausbildung und dann geht der Arbeitgeber pleite? Wahrlich kein schönes Szenario für junge Menschen, die gerade die erste Stufe ihrer persönlichen Karriereleiter erklimmen. Mit der Insolvenz von Carbon Rotec haben Anfang des Jahres 420 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz in Lemwerder verloren – darunter 22 Auszubildende des Rotorblattherstellers.

Sind diese Azubis nun arbeitslos und können erst im kommenden Sommer auf einen neuen Job hoffen? Keineswegs.

• Bewerbung läuft

„Wir kümmern uns gemeinsam mit Carbon Rotec um die Vermittlung dieser Auszubildenden“, erklärt Stefan Bünting, stellvertretender Leiter der Abteilung Aus- und Weiterbildung bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK). „Wir haben allen Betroffenen mindestens eine Stelle für eine Bewerbung genannt“, so Bünting weiter. Er weiß: Derzeit werden viele Vorstellungsgespräche geführt. „Das sieht aber alles sehr gut aus. Ich bin optimistisch, dass alle Auszubildenden eine Stelle finden werden.“

In der Praxis sieht das so aus, dass die IHK ihre Kontakte in die heimische Wirtschaft spielen lässt, um den Opfern der Insolvenz die zeitnahe Fortsetzung der Ausbildung zu ermöglichen.

• Zusätzliche Stellen

Unternehmen aus der Wesermarsch, dem Landkreis und der Stadt Oldenburg, Delmenhorst und Bremen hätten nun zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen, um die jungen Kräfte aufzunehmen. Solche Arbeitsplätze werden von der Nbank gefördert, erläutert Bünting dazu: „Der Januar ist als Ausbildungsmonat natürlich verloren. Aber wir gehen davon aus, dass es für die Jugendlichen keine zeitlichen Verluste geben wird und sie ihre Ausbildungen planmäßig beenden können.“

• Umschwenken

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik in der Fachrichtung Faserverbundtechnologie wurden bei Carbon Rotec in Lemwerder ausgebildet. Teilweise müssten die Kandidaten nun bei ihren neuen Arbeitgebern die Fachrichtung der Ausbildung wechseln. Bünting: „Das ist aber innerhalb der Verfahrensmechanik in den ersten anderthalb Ausbildungsjahren problemlos möglich.“ Die älteren Azubis würden ihre Fachrichtung beibehalten, zwei würden sich im Moment auch schon auf die Abschlussprüfungen vorbereiten. Die Mehrheit der ehemaligen Rotec-Azubis könne wahrscheinlich auch am gewohnten Standort weiterhin die Berufsschule besuchen.

Eine gute Perspektive haben auch drei Flüchtlinge, die im Rahmen eines besonderen Ausbildungsprojektes bei Carbon Rotec in der Ausbildungswerkstatt gearbeitet haben.

• Flüchtlinge suchen

Sherwan Hanifi aus Syrien, Haish Abraha aus Eritrea und Fuaad Ahmed aus Somalia sind angestellt beim Oldenburger Unternehmen bbf sustain. Das nutzt Fördermittel der EU und des Landes, um künftige Fachkräfte in Ausbildungsbetriebe zu vermitteln und diese auf ihrem Weg zu begleiten – von der Wohnungssuche über die Unterstützung bei Behördengängen bis hin zum Sprach- und Nachhilfeunterricht, um Lücken in der Schulausbildung der Heimatländer zu schließen. Diese drei Flüchtlinge haben mit der Insolvenz von Carbon Rotec nun ebenfalls die Stelle ihrer praktischen Ausbildung verloren. Für sie sucht bbf sustain nach einer Lösung. Vorstellungsgespräche werden aber bereits geführt. „Es sieht ganz gut aus“, sagt Betreuer Arne Juniel optimistisch.