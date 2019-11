Mitteldeich Der Bauantrag für die Rettungswache Butjadingen in Stollhammer Mitteldeich liegt dem Kreisbauamt in Brake vor. In einer Sitzung des Rettungsdienst-Betriebsausschusses des Kreistages hat die Verwaltung mitgeteilt, dass mit dem Bau im ersten Quartal 2020 begonnen werden soll.

Für die neue Rettungswache soll ein 33 Meter breites und 18 Meter langes Flachdachgebäude neben der Küstenschutzhalle des II. Oldenburgischen Deichbandes an der Landesstraße 860 in Mitteldeich errichtet werden. Dafür hat der Landkreis Wesermarsch rund 1200 Quadratmeter Fläche vom Deichband erworben. Einschließlich des Grunderwerbs sind die Kosten für die Maßnahme auf 700 000 Euro veranschlagt.

Nagelneues Fahrzeug

Der Neubau an der Südseite der Küstenschutzhalle wird Sozial- und Funktionsräume sowie zwei Stellplätze für Rettungswagen erhalten, berichtete Rettungsdienst-Betriebsleiter Jan Hoffmann den Ausschussmitgliedern. Belegt werden soll zunächst nur eine Box mit einem nagelneuen Fahrzeug.

Der Rettungsdienst bekommt nach Jan Hoffmans Angaben zu Beginn des nächsten Jahres vier neue Rettungswagen. Einer davon ist zunächst noch für die alte Wache in Stollhamm vorgesehen und anschließend für den Standort in Mitteldeich.

Weil Rettungswachen laut Jan Hoffmann eine „kritische Infrastruktur“ sind, ist auch für Mitteldeich eine externe Stromeinspeisung geplant, möglicherweise mittels einer Solaranlage mit Stromspeicher. Das wäre nach Ansicht des Betriebsleiters das „i-Tüpfelchen“.

Die neue Wache ersetzt die in der Stollhammer Ortsmitte ansässige Rettungsstation. Das ehemalige Wohnhaus Diekmann neben der alten Post, in dem die Wache jetzt stationiert ist, hat der Rettungsdienst von einem Oldenburger Eigentümer gemietet.

Rund um die Uhr besetzt

Auch die neue Wache in Mitteldeich soll rund um die Uhr mit je einem hauptamtlichen Notfallsanitäter und einem Rettungssanitäter der Johanniter-Unfall-Hilfe besetzt werden. Hinzu kommt jeweils ein Auszubildender. An jedem dritten Wochenende werden auch in Mitteldeich ehrenamtliche Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes Bereitschaftsdienst leisten.

Der neue Standort ist Folge des neuen Bedarfsplanes für den Rettungsdienst im Landkreis Wesermarsch. Durch die Lage zwischen Stollhamm und Burhave an der Landesstraße 860 mit „einer optimalen Einbiegesituation auf die L 860“ und die nur 300 Meter entfernte Kreisstraße 219 in Richtung Tossens sollen die Rettungswagen in höchstens 15 Minuten jeden Winkel in der weitläufigen Gemeinde Butjadingen erreichen können.

Jan Hoffmann rechnet damit, dass der Neubau bis Ende 2020 fertiggestellt sein wird.