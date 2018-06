Arbeiten an Radweg und Straße

Moorriem Die Fahrbahn und der Radweg an der Landesstraße 864 zwischen Eckfleth und Huntorf werden von Montag, 4. Juni, an auf einer Länge von 3300 Metern saniert. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg mitteilt, wird am Montag mit der Radwegerneuerung begonnen. Während der Bauarbeiten wird die Geschwindigkeit auf der L 864 reduziert; die Verkehrsteilnehmer werden auf der Fahrbahn mit Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt.

Mit Beginn der Sommerferien am Donnerstag, 28. Juni, wird dann die erforderliche Vollsperrung für die Erneuerung der Fahrbahn eingerichtet. Während der Bauarbeiten wird die Straße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Es wird eine Umleitung über die L 865 (Huntebrück), B 212 (Elsfleth) und B 211 (Brake) für beide Fahrtrichtungen eingerichtet. Anliegerverkehr ist nur eingeschränkt möglich. Die Bauarbeiten werden – wenn die Witterung mitspielt – voraussichtlich bis zum 18. Juli andauern.