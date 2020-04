„rotes Gebiet“: Landtagsabgeordnete unterstützt Bauern

Moorriem Weiteren Rückhalt bekommen jetzt die Moorriemer Landwirte, die sich gegen die Ausweisung großer landwirtschaftlicher Nutzflächen in Moorriem als so genanntes „Rotes Gebiet“ wehren.

Die Oldenburger Landtagsabgeordnete Dr. Esther Niewerth-Baumann teilt die Einschätzung aus dem jüngst vorgelegten Gutachten zur Nitratbelastung in Moorriem und Bornhorst (Stadt Oldenburg), wonach die Moorriemer Landwirte nicht für die erhöhten Nitratwerte verantwortlich sind. Diese wurden an einer Messstelle in Bornhorst festgestellt, was den Ausschlag für die Einstufung als „Rotes Gebiet“ durch das Land Niedersachsen gab. Dr. Esther Niewerth-Baumann: „Die an der Messstelle Klein Bornhorst IV festgestellte überhöhte Nitratbelastung des Grundwassers stammt offenbar nicht von der ortsansässigen Landwirtschaft.“

Bereits im Herbst 2019 hatte Niewerth-Baumann nach Gesprächen mit den Landwirten eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Darin teilte sie damals schon ihre Auffassung mit, dass kein Zusammenhang zwischen der Grünlandbewirtschaftung vor Ort und der hohen Wasserbelastung in Bornhorst bestehe.

Die Ausweisung als „Rotes Gebiet“ führt zu erheblichen Einschränkungen der Landwirte in ihrer Arbeit.

Niewerth-Baumann hat in einem Schreiben an das zuständige Umweltministerium um eine Stellungnahme zum neuen Sachverhalt gebeten. „Dabei hoffe ich auf eine Lösung, die dem Naturschutz gerecht wird, die Landwirte aber auch entlastet.“