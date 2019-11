Moorriem Seit April dieses Jahres gilt auf Teilen der Landesstraße 865 Tempo 50. Doch Besserung ist in Sicht: Voraussichtlich am 25. November werde die Deckensanierung beginnen, teilte Jürgen Oltmanns von der Straßenmeisterei Brake mit.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat für dieses Jahr noch Geld für den Landesstraßenbau zur Verfügung. Rund 180 000 Euro können zwischen Moorhausen und Huntebrück verbaut werden. Vorgesehen sei eine so genannte Deckensanierung. Dabei werde die obere Schicht vier bis acht Zentimeter abgefräst und erneuert. Dies geschieht allerdings nicht flächendeckend auf dem rund zehn Kilometer langen Abschnitt bis nach Bornhorst. Markierungen zeigen die einzelnen Bereiche an, die ausgebessert werden sollen – teils wenige Quadratmeter, teils einige dutzend Meter lang.

Rund 14 Tage lang dürften die Arbeiten dauern, wenn das Wetter einigermaßen mitspiele, so Oltmanns. Während der Arbeiten werde je nach Aufwand auch entschieden, gegebenenfalls weitere Bereiche zu sanieren. „Wir wollen so viel wie möglich machen, da allein der Sperraufwand hoch und die Umleitung sehr kostspielig ist.“

Die L 865 wird während der Arbeiten für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Anlieger sollen ihre Grundstücke erreichen können. Die weiträumige Umleitung wird über die A 293 und B 211 eingerichtet.

Der Zustand der Fahrbahn der Landesstraße hatte sich durch das Absacken des Untergrundes im Hitzesommer 2018 und Frost im darauffolgenden Winter rapide verschlechtert. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten hatten die Landesbehörde und der Landkreis Wesermarsch entschieden, das Tempo zwischen Butteldorf und Huntebrück auf 70 Stundenkilometer zu reduzieren, in dem am schlimmsten betroffenen Bereich in Höhe des Druckluftkraftwerks Huntorf gar auf 50 km/h. Damit dürfte nach den Arbeiten Schluss sein.