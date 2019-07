Moorsee Das Thema Insektensterben beschäftigt viele Menschen. Denn das Verschwinden der nützlichen Tiere hat schwerwiegende Folgen. Mit den Ursachen und möglichen Auswirkungen des Insektensterbens befasst sich das Museum Moorseer Mühle bei einem Aktionstag unter der Motto „Rund um die Biene“. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 21. Juli, von 10 bis 17 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Imkerverein Jade-Weser statt. Auf dem Mühlengelände an der Butjadinger Straße 132 bekommen die Besucher ein abwechslungsreiches und informatives Programm geboten.

Die Imker erzählen viel Wissenswertes über ihre Bienenvölker, die Wild- und die Honigbienen sowie über deren Schutz. Zudem führen sie das Schleudern von Honig vor und bieten verschiedene Imkerprodukte an. Kinder haben die Möglichkeit, Brummbienen und Wachskerzen zu basteln. Der Eintrittspreis beträgt 3,50 Euro für Erwachsene. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre brauchen nichts zu zahlen.