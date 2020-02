Neuenbrok Bei der Jahreshauptversammlung im Eckflether Kroog gab Geschäftsführer Gustav Döding die Ergebnisse der Milchleistungsprüfung (MLP) bekannt. Die MLP ist weit mehr als nur die Messung der Milchmenge. Sie ist ein unverzichtbares Instrument fürs Herdenmanagement.

Der Vorsitzende Torsten Barr leitete die Versammlung. Für die geplante Fusion mit den Milchkontrollverein Rodenkirchen/Nordenham und Strückhausen wurde bei einer Enthaltung votiert. Sie soll zum 1. Oktober in Kraft treten.

Weil drei Betriebe im vergangenen Jahr ihre Milchwirtschaft aufgegeben haben, gehören dem Kontrollverein Neuenbrok jetzt noch 65 Betriebe an. Gustav Döding teilte mit, dass zum Jahresabschluss 2018/2019 exakt 7673 Kühe statistisch erfasst wurden, das waren 175 Tiere weniger als noch im Jahr zuvor. Deren Milchleistung stieg allerdings um 432 Kilogramm von 7996 auf insgesamt durchschnittlich 8428 Kilogramm Milch im abgelaufen Berichtsjahr an.

Die Qualität der Milch blieb annähernd konstant. Der durchschnittliche Fettgehalt stieg um um 0,03 auf 4,11 Prozent, der Fettgehalt in Kilogramm um 21 auf 347 Kilogramm an. Der Eiweißgehalt stieg um 20 auf 292 Kilogramm, der prozentuale Wert stieg um 0,07 auf 3,47 Prozent an. Das bedeutet: Fett- und Eiweißgehalt stiegen insgesamt um 40 auf 639 Kilogramm. • Die höchsten Herdendurchschnittsleistungen nach Fett und Eiweiß in Kilogramm verzeichnete in der Gruppe der Betriebe unter 60 Kühen Ype Draaijer (Ovelgönne, Oberströmische Seite) mit 695 Kilogramm. Unter 80 Kühen Heiner Geerken (Elsfleth-Burwinkel; 693) sowie die Wulff-Brand GbR (Elsfleth-Daslper; 666). In der Gruppe unter 100 Kühen lagen vorne Ralf Schnatbaum (Elsfleth-Fuchsberg; 818), SE Bruns GbR (Ovelgönne-Moorseite; 698) und Hans-Georg Klatte (Ovelgönne-Moorseite; 657). Bei Betrieben unter 150 Kühen hatten die besten Ergebnisse Reiner und Heike Logemann (Elsfleth-Dalsper; 881), Hans-Jürgen Pansegrau (Elsfleth-Neuenfelde; 777) und Jens Schröder-Hayen (Elsfleth-Nordermoor; 713). In der Gruppe über 150 Kühe lag Georg Alter und Partner GbR (Elsfleth; 902) vor Glüsing-Lüerßen Milch GbR (Elsfleth-Nordermoor; 851) und Burema GbR (Elsfleth-Neuenbrok; 750). • Die höchste Färsenleistung nach Kilogramm Eiweiß erbrachten die Kühe „585“ (Reiner und Heike Logemann; 403), „Lotte 135“ (Burema GbR; 411) sowie „213“ (Dieter und Gerd Oncken GbR, Ovelgönne: 411).• Die höchste Lebensleistung nach Kilogramm Milch verzeichneten die Kühe „Mercedes 304“ (Georg Alter und Partner GbR, Elsfleth)) mit 135 179 Kilogramm, „Mal 184“ (Ralf Schnatbaum, Elsfleth-Fuchsberg; 129 959) sowie „Iba 214“ (Hergen Pittwohn, Elsfleth-Fuchsberg; 128 484).• Die höchsten 305-Tages-Leistungen nach Fett und Kilogramm Eiweiß erbrachten die Kühe „498“ (Alter und Partner GbR, Elsfleth) mit 1169 Kilogramm, „430“ (Alter und Partner GbR; 1160), „590“ (Alter und Partner GbR; 1112), • Die besten Zellergebnisse (Euter-Gesundheit) in den Herden fanden die Milchkon-trolleure bei Ralf Schnatbaum (61) und Hans-Jürgen Pansegrau (62) sowie Georg Alter und Partner GbR (69).

Euterentzündungen sind die häufigsten und teuersten Krankheiten im Bereich der Milcherzeugung. Für die Einteilung der Kühe kann laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung die Zellzahl aus der letzten Milchkontrolle vor dem Trockenstellen der Kühe herangezogen werden. Kühe mit Zellzahlen unter 100 000 Zellen gelten als eutergesund und werden ohne Antibiotika trockengestellt.