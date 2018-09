Eigenheimsiedlungen sind eine schöne Sache für Menschen, die sich diese Art von Wohnen leisten und mehrere hunderttausend Euro für ihr neues Zuhause ausgeben können. Aber was ist mit den anderen?

Es steht außer Zweifel, dass in Nordenham der Bedarf an Mehrfamilienhäusern und an Single-Wohnungen zunimmt. Diese Entwicklung dürfen die Stadtplaner nicht ignorieren. Daher ist es richtig, dass sie mit ihren Konzepten für das Baugebiet auf dem ehemaligen Klinik-Gelände neue Wege gehen. Diese für Nordenham ungewohnten Überlegungen sind auch mutig, zumal die Freunde des klassischen Einfamilienhauses mit abgezäunter Parzelle damit ausgebremst werden.

Die Stadt Nordenham wird es nicht allen recht machen können. Aber es wäre ihr zu raten, allen Interessengruppen soweit wie möglich entgegenzukommen. Das bedeutet für das Klinik-Areal eine vertretbare Mischung aus Einfamilienhäusern und gemeinschaftlichen Wohnformen. Damit ließen sich vielleicht auch Neubürger anlocken, die genau solche Angebote bisher in Nordenham vermisst haben. Neues wagen, lautet die Botschaft.

