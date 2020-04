Paar Nistet In Zwölf Meter Hohem Baum: Störche lassen sich in Neustadt nieder

Neustadt Überraschung auf dem landwirtschaftlichen Hof von Wilfried und Marianne Kollmann an der Neustädter Straße in der gleichnamigen Bauerschaft. Ein Storchenpaar hat hier ein neues Zuhause gefunden, obwohl die Kollmanns keine Nesthilfen – wie zum Beispiel Holz- oder Gittermasten – aufgestellt haben. Das Nest befindet sich in einer alten ausgeköpften Weide mit wenig Laub in rund zwölf Metern Höhe.

Das Männchen ließ sich um den 20. März auf dem Baum nieder. Die Kollmanns beobachteten von der Terrasse aus, dass der Storch in luftiger Höhe versuchte, kleine Stöcker in der Zwille zu befestigen. „Die fielen aber immer wieder runter“, sagt Wilfried Kollmann. Er habe deshalb laut gerufen: „Du musst längere Stöcker nehmen!“ Das muss das Tier wohl verstanden haben. Der 61-Jährige verpasste dem Storch deshalb den Namen „Bob, der Baumeister“.

Vier Tage später folgte die Ernüchterung. Das Nest war von zwei Artgenossen zerstört worden. Aber „Bob“ gab nicht auf. Am Ostermontag erntete er den Lohn seiner Mühen. Ein Weibchen flog ein.

Für Wilfried Kollmann war der Name des Weibchens gleich klar. „Das ist Angie. Wir schaffen das.“

Egal, wie die Unterlage aussieht: Störche bauen ihr Nest immer rund. Das Material für den Unterbau besteht vorwiegend aus finger- bis daumendicken Ästen, die etwa 50 Zentimeter bis 1 Meter lang sind. Als nächstes folgt eine Schicht Reisig und eine weiche Polsterung aus Gras, Heu, Mist, Stroh und auch Moos.

Ein Nest in einem Baum ist in den Gemeinden Ovelgönne und Jade eine Seltenheit. „Nester in Bäumen sind in Berne und Golzwarden schon häufiger gesichtet worden“, sagt Udo Hilfers von der Storchenpflegestation Berne-Glüsing.

„Die Storchenpopulation von der südlichen bis zur nördlichen Wesermarsch ist gut“, sagt er. „In jeder Gemeinde ist mindestens ein neues Paar hinzugekommen.“ Ob es wie im vergangenen Jahr auch in diesem Jahr besonders viel Nachwuchs geben wird, sei allerdings fraglich. Die Mäusepopulation sei nicht mehr so groß. Die anhaltende Trockenheit mache es den Störchen auch schwerer, Insekten und Weichtiere zu jagen. Der Weißstorch liebt Feuchtwiesen und Sümpfe.

Ein Gelege besteht aus zwei bis fünf Eiern. Nach rund 32 Tagen schlüpfen die Jungen. Die Nestlingsdauer beträgt rund 60 Tage. Störche werden 20 bis 30 Jahre alt.

Die Kollmanns schauen gespannt zum Nest hoch – ähnlich wie Nachbarin Alke-Feise Addicks. Die Schafzüchterin hat an der Neustädter Straße einen Aussichtsplatz mit einer Bank und einem Tisch hergerichtet. Am „Utkiek“ können die Naturliebhaber die Weide beobachten.