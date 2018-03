Neustadt /Rönnelmoor Auf riesengroßes Interesse ist die Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Neu­stadt-Rönnelmoor im „Neustädter Hof“ gestoßen. Mehr als 50 Zuhörer waren vor Ort, der Verein zählt derzeit 340 Mitglieder.

Das Jahr 2017 lies Vorstandssprecher Helmut Diers, ausführlich in einer Power Point Präsentation Revue passieren. Der umfangreiche Terminkalender 2018 wurde, wenn nicht anders genannt mit den Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus, vorgestellt:

• 13. Mai, 11 Uhr, Spargelessen.

• 16. Juni, 20 Uhr, Spontantheater.

• 17. Juni, 10 bis 17 Uhr, Sportplatz Neustadt Dorffest.

• 4. Juli, 18 Uhr, Spielplatz Feldkamp, Ferienpassaktion.

• 15. Juli, 9 Uhr, Fahrradtour.

• 16. bis 22. August, Mehrtagestour Thüringen-Erzgebirge.

• 15. September, Besichtigung in Vechta.

• 28. Oktober, 16 Uhr, Heimatabend mit Vesper.

• 1. Dezember, Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt.

• 2. Dezember, 10 Uhr, Weihnachtsbaumaufstellen.

• 9. Dezember, Weihnachtsmarkt Neustadt.

• Zudem ist für den Spätsommer/Herbst ist ein Vortrag/Seminar über soziale Medien wie zum Beispiel Facebook oder WhatsApp vorgesehen. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Den Abend rundete ein interessanter Rückblick über die letztjährige Viertagesfahrt in die Masuren ab.