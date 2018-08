Neustadt /Strückhausen Der Landfrauenverein Strückhausen-Neustadt hat ein attraktive Jahresprogramm auf die Beine gestellt.

• Am Montag, 17. September, 19.30 Uhr, wird Fred Memenga in der Pastorei des Strückhauser Kirchdorfs über die Bürde zwischen Überfluss und Mangel berichten. Anmeldungen werden bis zum 14. September unter Telefon 04480/948022 entgegengenommen.

• Am Samstag, 29. September, 10.30 bis 16 Uhr, dreht sich im Strückhauser Kirchdorf, Pastorei, alles rund um den Apfel. Der aus Funk und Fernsehen bekannte Eckart Brandt stellt historische Apfelsorten vor, bestimmt mitgebrachte Äpfel. Geboten werden Kinderschminken, eine Malaktion für Kinder, Kaffee und Kuchen.

• Am Samstag, 6. Oktober, findet der Braker Herbstmarkt statt, der unter dem Thema „Vielfältiges Getreide“ steht. Der Verein bittet um Kuchenspenden und Mitarbeit beim Verkauf. Anmeldung unter Telefon 04480/1250; Telefon 920792; Telefon 948022.

• Am Montag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, geht es in der Pastorei um Gesundheit aus dem Darm – damit wir auf unseren Bauch hören, müssen wir ihn auch verstehen. Geboten wird ein Vortrag von Inse Böning. Anmeldungen werden bis 12. Oktober unter Telefon 04480/1250 entgegengenommen.

• Am Mittwoch, 7. November, 18.30 Uhr, wird es im Gemeindehaus Oldenbrok schon vorweihnachtlich. Karin Ramien bietet einen Bastelkursus für Weihnachtsdekoration aus Beton an. Anmeldung bis zum 1. November unter Telefon 04480/948022.

• Am Montag, 12. November, 19.30 Uhr, heißt es in der Pastorei: Gesucht – Wer kennt noch, die „Padleggers“. Renate Düring berichtet über den Erhalt alter Bohnen- und Tomatensorten und die Wichtigkeit der Nutzpflanzenvielfalt für die Zukunft. Anmeldung bis zum 9. November unter Telefon 04480/1250.

• Am Montag, 3. Dezember, findet in der Pastorei des Strückhauser Kirchdorfs von 19.30 bis 22 Uhr die Weihnachtsfeier statt. Annegret Martens trägt Geschichten vor. Anmeldung bis zum 28. November unter Telefon 04480/ 1250; Telefon 920792; Telefon 948022.

• Am Montag, 14. Januar, 19.30 Uhr, wird es im Strückhauser Kirchdorf spannend. Chefredakteur Lars Reckermann berichtet über das Duell der Felder, ein Wettstreit zwischen NWZ-Redakteuren und Junglandwirten um die größte Kartoffelernte. Anmeldung bis zum 11. Januar unter Telefon 04480/948022.

• Am Montag, 11. Februar, 19.30 Uhr, heißt es im Strückhauser Kirchdorf „Einmal ums Kap Horn, die Südspitze Südamerikas“, Eindrücke vom Leben in den Anden, den verschiedenen Klimazonen und der Tierwelt, ein Bericht von Anja Hauerken mit Bildern Anmeldung bis zum 8. Februar unter Telefon 04480/ 920792,

• Am Montag, 11. März, 19.30 Uhr, berichtet Mark Carstens in der Pastorei über seinen Kampf für die Hospizarbeit in der Gemeinde Ovelgönne. Anmeldung bis zum 8. März unter Telefon 04480/ 920792.

• Am Montag, 8. April, 19.30 Uhr, stehen in der Pastorei Wahlen auf der Tagesordnung. Gisela Wandschneider wird zudem über die Vorteile von Qigong informieren und im praktischen Teil einige Bewegungsabläufe üben. Bequeme Kleidung wird empfohlen. Anmeldung bis zum 4. April unter Telefon 04480/ 920792.

• Ohne festen Termin sind noch ein Kinobesuch und eine Fahrradtour geplant.

• Neue Mitglieder sind beim Landfrauenverein Strückhausen-Neustadt stets willkommen. Der Verein würde sich sehr darüber freuen, wenn sich auch jüngere Frauen anschließen. Die Landfrauenvereine sind Vereine für alle Frauen auf dem Land, sie müssen nicht in der Landwirtschaft aktiv sein.