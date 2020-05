10,1 Millionen Euro Fehlen: Corona reißt Loch in die Nordenhamer Stadtkasse

Nordenham Genaue Zahlen liegen zwar noch nicht vor, aber der Trend ist eindeutig: Aufgrund der Corona-Krise rutscht die Stadt Nordenham tief in die roten Zahlen. Der Ende Februar nach zähen Beratungen verabschiedete Haushaltsplan für die Jahre 2020/21 ist bereits Makulatur. Der stellvertretende Verwaltungschef Bert Freese schätzt, dass die Steuereinnahmen in diesem Jahr um etwa 50 Prozent niedriger ausfallen als erwartet. Er hat von mehreren Unternehmen und auch vom Finanzamt „eindeutige Signale“ erhalten, die auf Verluste in dieser Größenordnung schließen lassen.

Sitzungen kurzfristig abgesagt Die Sitzung des Finanzausschusses, die an diesem Mittwoch stattfinden sollte, hat die Stadt Nordenham kurzfristig abgesagt. Weil es bezüglich der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes noch Klärungsbedarf mit der Kommunalaufsicht gibt, wurde der Sitzungstermin gestrichen.Der Finanzausschuss kommt nun am Mittwoch, 17. Juni zusammen, um über den Nachtragshaushalt zu beraten. Ebenfalls abgesagt sind die Sitzungen des Abbehauser Ortsrates am Mittwoch, 3. Juni, und des Nordenhamer Stadtrates am Donnerstag, 4. Juni.

Für Bürgermeister Carsten Seyfarth steht außer Zweifel, dass die Stadt Nordenham solche Verluste nicht ohne eine Unterstützung durch Bund und Land wegstecken kann. „Das sind massive Einbrüche“, sagt er, „ohne fremde Hilfe werden wir in sehr kurzes Gras kommen.“ Seine Hoffnungen ruhen auf dem kommunalen Rettungsschirm, den Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Aussicht gestellt hat.

Vor der Corona-Pandemie hatte die Stadt in ihrem Haushaltsplan für 2021 mit einem Plus in Höhe von 275 000 Euro kalkuliert. In Folge der aktuellen Entwicklungen musste die Kämmerei die Zahlen weit nach unten korrigieren. Inzwischen gehen die Finanzplaner im Rathaus davon aus, dass die Stadt Nordenham coronabedingt 10,1 Millionen Euro verliert.

Besonders hart treffen die Stadt Nordenham die Einbrüche bei den Gewerbesteuern. Weil die Unternehmen in der Krise deutlich weniger umsetzen, zeichnet sich in dieser Steuerkategorie eine Einbuße in Höhe von 6,5 Millionen Euro ab. Das ist in etwa die Hälfte der ursprünglich veranschlagten Einnahmen. Somit verbleiben Stand jetzt nur noch 6,9 Millionen Euro an Gewerbesteuern.

Bei den Einkommensteuern geht die Stadt Nordenham davon aus, dass Einnahmen um 3,6 Millionen Euro auf 8,5 Millionen Euro zusammenschmelzen. Das Umsatzsteueraufkommen verringert sich voraussichtlich um 637 000 Euro auf rund 1,5 Millionen Euro.

Natürlich hat die Stadt in Folge der Corona-Problematik an einigen Stellen auch Einsparungen zu verzeichnen. Doch in Anbetracht der Millionenverluste bei den Steuern wirken sie sich kaum aus. Laut Bert Freese muss die Stadt Nordenham etwa 70 000 Euro weniger für Gas und Strom ausgeben. Die Einzahlungen in die Gewerbesteuerumlage verringern sich um 573 000 Euro. Und bei den Kosten für Kreditzinsen kann die Stadt etwa 385 000 Euro einsparen.

„Unsere finanzielle Situation hat sich deutlich verschlechtert“, beschreibt Bürgermeister Carsten Seyfarth die Auswirkungen der Corona-Krise. Das macht es erforderlich, dass Stadt Nordenham bereits jetzt einen Nachtragshaushalt aufstellen muss. Zu einem Zeitpunkt, an dem der eigentliche Haushaltsplan 20/21 noch gar nicht von der Kommunalaufsicht genehmigt ist.

Carsten Seyfarth und Bert Freese sind gespannt, wie die Finanzaufseher beim Landkreis Wesermarsch, dass neue Zahlenwerk der Stadt Nordenham bewerten. Der Bürgermeister und sein Stellvertreter wünschen sich, dass die Kommunalaufsicht die „ganz besondere Situation“ berücksichtigt. „Der coronabedingte Fehlbetrag sollte nicht nach Schema F behandelt werden“, betont Carsten Seyfarth. Denn das hätte zur Folge, dass die Stadt Nordenham zu erheblichen Einsparungen verdonnert würde und sie ihre Investitionen in Frage stellen müsste.

„Wir wollen unsere geplanten Maßnahmen soweit wie möglich realisieren“, macht der Bürgermeister deutlich. Beispiele sind der Radwegebau, das Rathausprojekt und die neue Sporthalle in Friedrich-August-Hütte. Von den Investitionen der Stadt Nordenham würde ja auch die Wirtschaft profitieren, argumentiert Carsten Seyfarth. „Eine Kommune ist auch als Investor gefragt“, sagt er, „es wäre kontraproduktiv, die Investitionen zu streichen und nur noch auf Sparflamme zu kochen.“

In der Erwartung, dass es finanzielle Hilfe von Bund und Land im Laufe des Jahres gibt, betrachtet der Bürgermeister den jetzt zur Diskussion stehenden Nachtragshaushalt als eine Zwischenlösung. Eine weitere Anpassung der Finanzplanung werde folgen. Dann hoffentlich mit den Zuwendungen aus dem kommunalen Hilfsprogramm.