Nordenham Die Grippewelle hatte die Wesermarsch im vergangenen Winter regelrecht überrollt. Insgesamt 409 Grippefälle wurden im Landkreis Wesermarsch gezählt. Im Winter 2016/2017 waren es nur 293 Fälle. „Aber dabei haben wir noch Glück gehabt, denn der Virenstamm war nicht besonders aggressiv“, sagt der Vorsitzende des Ärztevereins Nordenham und Butjadingen, der Kinder- und Jugendarzt Dr. Tilman Kaethner.

Nicht unterschätzen

Dennoch sei eine Grippe nicht zu unterschätzen. „Eine Grippe ist nicht einfach nur Husten und Schnupfen“, weiß der Arzt. „Die Erkrankung verläuft häufig sehr, schwer, sehr lange und kann sogar zum Tod führen“, sagt Tilman Kaethner. Die Grippeerreger gehören zur Virengruppe Influenza, die in vier Stämmen vorkomme. Das Problem sei jedoch, dass diese Viren ständig mutieren, sich also immer wieder verändern, so dass ein Impfstoff in jedem Jahr neu entwickelt werden muss. Bei einer Grippe-Epidemie kommen die Viren in der Regel über Asien nach Europa, sagt Tilman Kaethner. Die ständige Impfkommission untersuche die Fälle in jedem Jahr, um in etwa abschätzen zu können, welche Virenstämme zu erwarten seien. Aber das sei immer nur eine Prognose, betont Tilman Kaethner. „Diese Stämme können kommen, müssen aber nicht“, sagt er. Und genau das sei im vergangenen Winter das Problem gewesen, weiß der Arzt. Die ständige Impfkommission hatte die Verbreitung von drei Virenstämmen prognostiziert. Dementsprechend war ein Impfstoff mit drei Komponenten – gegen drei der vier bekannten Virenstämme – an die Mediziner ausgegeben worden. Tatsächlich breitete sich dann aber ausgerechnet der 4. Virenstamm massiv aus, der in dem besagten Impfstoff nicht enthalten war.

In diesem Jahr werde jedoch erstmals ein Impfstoff gegen alle vier Virenstämme genutzt und in der Regel von den Krankenkassen bezahlt, sagt Tilman Kaethner. Die eigentliche Grippewelle werde meist zum Jahreswechsel beziehungsweise zu Beginn des Jahres erwartet. Doch die Arztpraxen werden bereits jetzt mit dem Impfstoff versorgt. Tilman Kaethner rät dazu, sich bereits im Oktober oder November impfen zu lassen. Denn nach der Impfung benötige der Körper rund zwei bis vier Wochen, um Antikörper gegen die Viren zu bilden.

Geimpft wird mit einem sogenannten Totimpfstoff ohne lebende Viren. Somit sei eine Impfgrippe, also eine Erkrankung durch die Impfung, ausgeschlossen, sagt Dr. med. Hans-Peter Reiffen, Landesarzt der Johanniter-Unfall-Hilfe in Hannover. Es könne jedoch in Folge der Auseinandersetzung des Körpers mit dem Impfstoff – wie bei anderen Impfungen auch – zu lokalen Reaktionen wie Rötungen oder Schwellungen und auch zu leichten Erkältungssymptomen kommen. Diese klingen aber meist nach ein bis zwei Tagen wieder ab, sagt Hans-Peter Reiffen. „Aber nach der Impfung ist man nicht krank“, betont auch Dr. Tilman Kaethner.

Besonders gefährdet

Er empfiehlt eine Grippe-Impfung vor allem für Menschen im Alter über 60 Jahre und Patienten mit einer chronischen Erkrankung. Auch Kinder sollten geimpft werden, wenn eine Grunderkrankung zum Beispiel der Atemwege wie Asthma vorliegt. Dann übernehme meist auch bei Kindern die Krankenkasse die Kosten für die Impfung. Auch diejenigen, die in Einrichtungen mit viel Kontakt zu anderen Menschen arbeiten, sollten sich impfen lassen, weil sie einerseits selbst erkranken, aber auch als Überträger fungieren könnten. So sollten sich auch Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und natürlich Mitarbeiter im medizinischen Bereich impfen lassen.