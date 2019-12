Abriss ist beschlossen – Zeitpunkt offen

Nordenham Nach jahrelangen Diskussionen hat der Stadtrat jetzt eine Entscheidung getroffen – und das einstimmig bei nur einer Enthaltung (Sabine Dorn, CDU): Der marode Rathausturm wird abgerissen. Der Abriss wird nach diesem Beschluss aber erst dann vollzogen, wenn Ersatzraum für die im Turm untergebrachten etwa 40 Mitarbeiter fertiggestellt worden ist.

Wann und wo dieser Ersatzraum geschaffen wird, ist noch völlig offen – ebenso die Finanzierung. Diskutiert wird unter anderem über einen neuen Anbau an das Rathausgebäude an der Walther-Rathenau-Straße und über eine Unterbringung in einem von der Gemeinnützigen Nordenhamer Siedlungsgesellschaft (GNSG) beabsichtigten Bauprojekt an der nördlichen Fußgängerzone.

Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse war bereits im Dezember 2018 zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Sanierung des Rathausturms im Vergleich zum Bau neuer Räume unwirtschaftlich wäre.

Mit dem jetzt gefassten Grundsatzbeschluss für den Abriss und gegen einen Verkauf ist der Auftrag verbunden, dass die Stadtverwaltung jetzt eine belastbare Kostenschätzung für die Abrissarbeiten sowie ein Schadstoffkataster erstellt.