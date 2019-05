Nordenham Zuerst die gute Nachricht: Bei dem Werftaufenthalt hat sich gezeigt, dass sich der Stahlkörper des Union-Piers grundsätzlich in einem soliden Zustand befindet. Jetzt die schlechte Nachricht: Die Generalüberholung des Anlegers zieht sich in die Länge, weil Reinigung, Entrostung und Neuanstrich mehr Aufwand und Zeit erfordern als zunächst geplant. Der anfangs für Mitte dieses Monats vorgesehene Wiedereinbau des Union-Piers kann daher erst im Juni erfolgen.

Nach Bardenfleth

Am 10. April hatte die Stadt Nordenham den 30 Meter langen und 8 Meter breiten Anleger an der Weser demontieren und von einem Schlepper nach Bardenfleth zur Bremer Boots- und Schiffswerft (BBS) bugsieren lassen. Zunächst hieß es, dass die turnusgemäßen Wartungs- und Reparaturarbeiten etwa vier Wochen dauern würden. Doch diese Terminplanung hat sich als zu optimistisch erwiesen.

Laut Paul Zegers, die im Tiefbauamt der Stadtverwaltung für das Pier-Projekt zuständig ist, hängt der verlängerte Werftaufenthalt mit jetzt festgestellten Versäumnissen aus der Vergangenheit zusammen. Bei den zurückliegenden Wartungen seien nur Teilbereiche der Außenhaut auf Vordermann gebracht worden, so dass nun großflächige Rostbeseitigungen, Grundierungen und Farbanstriche erforderlich seien.

Zudem es notwendig gewesen, die Dalbenschlösser neu zu richten. Sie waren in Folge einer Schieflage des Pontons verbogen, der bei Ebbe auf den aufgestauten Schlickmassen aufgelegen hatte.

Die Mehrarbeit führt auch zu erhöhten Kosten, die laut Paul Zegers aber an anderen Stellen zum Teil wieder eingespart werden können. So hätten die Werftmitarbeiter dem Unterboden einen unerwartet guten Zustand bescheinigt. Insgesamt rechnet Paul Zegers mit Ausgaben in Höhe von rund 100 000 Euro. Darin sind auch die Aufwendungen für die Begutachtung durch einen Sachverständigen und für die Schlickbeseitigung durch ein Spülschiff in Höhe des Anlegers enthalten. Genaue Zahlen sollen in der nächsten Woche vorliegen.

Nach Angaben des Tiefbauamt-Mitarbeiters hat die BBS zugesichert, dass der Ponton spätestens am Freitag, 14. Juni, wieder an Ort und Stelle sein wird. Vielleicht ist der Rücktransport aber schon einige Tage früher möglich.

Reederei ist informiert

Mit der Bremer Reederei Hal över, die den Union-Pier in Nachbarschaft des Ruderclub-Bootshauses mit dem Ausflugsschiff „MS Oceana“ ansteuert, ist laut Paul Zegers der verlängerte Ausfall des Anlegers abgestimmt.

Die Stadt Nordenham muss den Ponton alle fünf Jahre auf Schäden überprüfen und entrosten lassen. Sonst gibt es vom Wasser- und Schifffahrtsamt keine Betriebserlaubnis für den Anleger.