Nordenham Das leuchtende Grün strahlt bis zur Strandpromenade: Mit einem frischen Anstrich ist der Ponton des Union-Piers zu seinem Stammplatz am Nordenhamer Weserufer zurückgekehrt. Ein Schlepper hat den schwimmenden Stahlklotz am Dienstagvormittag angeliefert. Damit ist der seit dem 9. April andauernde Ausfall der Anlegestelle beendet. Ab sofort kann der Ausflugsdampfer „MS Oceana“, der im bisherigen Saisonverlauf an Nordenham vorbeischippern musste, wieder den Union-Pier ansteuern.

Die „MS Oceana“ steuert Nordenham an. BILD: Archiv Die „MS Oceana“ steuert Nordenham an. BILD: Archiv Leinen los Die Reederei Hal över aus Bremen steuert den Union-Pier mit dem Ausflugsdampfer „MS Oceana“ an. Auf der Strecke zwischen Bremen und Bremerhaven hält das Schiff zum Ein- und Aussteigen in Nordenham. Abfahrt in Richtung Bremerhaven ist in der Sommersaison dienstags, mittwochs, donnerstags und sonnabends um 11.35 Uhr. Auf der Rückfahrt nach Bremen legt die „Oceana“ um 15.40 Uhr am Union-Pier an. Weitere Haltestellen auf dieser Linie sind der Martini-Anleger und der Pier 2 in Bremen sowie Mittelsbüren, Vegesack, Blumenthal, Farge, Brake und die Seebäderkaje in Bremerhaven. Die Reederei befährt die Strecke vom 1. Mai bis zum 30. September. Das Fahrgastschiff „MS Oceana“ wurde 1937 von den Atlas-Werken in Bremen gebaut und 2002 umfangreich renoviert. Die „Oceana“ ist 55,20 Meter lang, 9,80 Meter breit und hat einen Tiefgang von 2,12 Metern. Sie bietet Platz für 700 Passagiere. www.hal-oever.de

Die von der Stadt Nordenham in Auftrag gegebene Generalüberholung sollte eigentlich schon Mitte Mai erledigt gewesen sein. Doch der Aufenthalt in der Bremer Boots- und Schiffswerft (BBS) in Bardenfleth verzögerte sich um einige Wochen, weil der Arbeitsaufwand größere Ausmaße als erwartet annahm. In der Werft stellte sich heraus, dass großflächige Rostbeseitigungen, Grundierungen und Neuanstriche notwendig waren. Hinzu kamen einige weitere zunächst nicht vorgesehene Nachbesserungen.

Der Mehraufwand hängt nach Angaben der Stadt Nordenham damit zusammen, dass es bei den vorherigen Wartungsarbeiten in einer anderen Werft zu Versäumnissen gekommen sei.

Alle fünf Jahre muss die Stadt den 30 Meter langen und 8 Meter breiten Ponton von einem Sachverständigen überprüfen und in einer Werft auf Vordermann bringen lassen. Diesmal gab es mehr zu tun als sonst. Das treibt auch die Kosten in die Höhe.

Zunächst war die Stadt Nordenham von 60 000 bis 70 000 Euro ausgegangen. Doch jetzt zeichnet sich ab, dass es um die 100 000 Euro werden. In diesem Betrag, der nach Angaben des Baumanagement-Mitarbeiters Anouar El Khaouda im Budget abgedeckt ist, sind auch die Ausgaben für die Schlickbeseitigung im Bereich der Anlegestelle enthalten.

Die Montage des runderneuerten Pontons, dessen Aufbauten mitsamt Geländer und Sitzbänken ebenfalls einen frischen Anstrich erhielten, lief ohne größere Probleme ab. Lediglich die Kante einer Stahlrampe muss noch nachgearbeitet und mit einem Kunststoffschutz ausgestattet werden. Betriebsbereit ist der Union-Pier aber bereits.