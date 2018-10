Nordenham Die Verwaltung soll beauftragt werden, bis zum Ende des ersten Quartals 2019 ein Konzept für die Fortführung der Bezuschussung der Sozialberatung des Arbeitslosenzentrums zu erstellen, darauf einigten sich die Mitglieder des Sozialausschusses. Die Leiterin des Arbeitslosenzentrums, Maria Groß-Bölting, berichtete dem Ausschuss über die Entwicklung des Arbeitsmarktes und die Auswirkungen auf das Arbeitslosenzentrum.

In einem Bericht des Jobcenters zum Jahr 2017 hieß es, dass es insgesamt 7163 Leistungsempfänger von Arbeitslosengeld II in der Wesermarsch gebe, die 3735 Bedarfsgemeinschaften leben. Davon leben wiederum 2388 Bedarfsgemeinschaften in der nördlichen Wesermarsch.

Ihre Arbeit im Arbeitslosenzentrum habe sich seit den Anfängen sehr verändert, vor allem seit der Einführung von Hartz IV, berichtete Maria Groß-Bölting. Das Arbeitslosenzentrum wurde Ende 1985 gegründet, Maria Groß-Bölting arbeitet seit 1988 dort. Seit 2004 sei die kostenlose, unabhängige sozialrechtliche Beratung Schwerpunkt der Arbeit des Arbeitslosenzentrums. „Im vergangen Jahr wurden 1217 intensive Beratungsgespräche geführt und vielen weiteren Personen in Kurzberatungen im Arbeitslosenzentrum oder am Telefon Fragen beantwortet“, sagte sie.

Unabhängige Beratung

Das Arbeitslosenzentrum biete eine kostenlose und unabhängige Beratung bei sozialrechtlichen Problemen für Erwerbslose, von Erwerbslosigkeit bedrohten und anderen Menschen mit geringem Einkommen an. Maria Groß-Bölting hilft aber auch beim Formulieren von Widersprüchen oder beim Ausfüllen von Antragsformularen.

Ihr Vorteil sei, dass sie direkten Kontakt zum Jobcenter hat, der den Kunden des Jobcenters in der Regel nicht möglich ist. Sie können nur über die Hotline Kontakt aufnehmen. Der Kontakt zum Amt nage oft an dem Selbstwertgefühl der Ratsuchenden. Neben bürokratischen Hürden müssten viele auch erst ihre eigene Scham überwinden, sich überhaupt beim Jobcenter zu melden. Diese Unsicherheit soll ihnen im Arbeitslosenzentrum genommen werden. Die Beratung sei leicht zugänglich und Termine kurzfristig möglich, berichtete Maria Groß-Bölting.

Ob nicht auch das Jobcenter kostenlose Rechtsberatungen anbiete, wollte Dr. Tilman Kaethner (CDU) wissen. Das biete das Jobcenter zwar, der Vorteil der unabhängigen Beratung sei aber, dass die Ratsuchenden im Arbeitslosenzentrum keine finanziellen Sanktionen befürchten müssen. Sie sprechen offener und vor allem ohne Angst, sagte Maria Groß-Bölting. Das sei beispielsweise bei Gesprächen mit dem Sachbearbeiter im Jobcenter anders, sagte Maria Groß-Bölting.

Zwar könne ein Anwalt die Beratung vornehmen, ihm müssten die Klienten jedoch eine fertige Berechnung vorlegen. Als Beispiel nannte sie die nicht seltenen Fälle von Ratsuchenden in Arbeit, deren Einkommen über einige Monate schwankte. Sie geraten teilweise in existenzbedrohende Situationen, wenn sie durch vorläufige Bescheide weniger Unterstützung bekommen oder hohe Rückforderungen leisten müssen. Ihre Ansprüche in detaillierten Berechnung vorzulegen, dazu seien viele der Ratsuchenden gar nicht in der Lage, machte Maria Groß-Bölting deutlich.

In den nachfolgenden Redebeiträgen wurde immer wieder die große Bedeutung und Relevanz der Arbeit von Maria Groß-Bölting hervorgehoben. Auch Bürgermeister Carsten Seyfarth lobte die Arbeit der Leiterin des Arbeitslosenzentrums und betonte, dass diese Arbeit seiner Meinung nach unbedingt fortgeführt werden müsse, und zwar auch über 2020 hinaus, dann wird Maria Groß-Bölting in den Ruhestand gehen.

Auf dem Prüfstand

Fakt sei jedoch, dass die Gremien angesichts der finanziellen Situation der Stadt Nordenham beschlossen haben, die freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand zu stellen – darunter fallen auch die Zuschüsse für das Arbeitslosenzentrum. Deshalb hatte Carsten Seyfarth vorgeschlagen, die Verwaltung mit der Erstellung eines Finanzierungskonzeptes bis zum Ende des ersten Quartals 2019 zu beauftragen, um dieses Konzept dann frühzeitig in die Haushaltsberatungen für 2020 aufnehmen zu können.

Auch mit dem zuvor diskutierten Antrag der Ratsfrau Astrid Ammermann (Linke) im Hinterkopf, die forderte, dass für die ausscheidende Sozialexpertin Maria Groß-Bölting eine gleichwertige Fachkraft eingestellt wird, stimmten die Ausschussmitglieder den Vorschlag des Bürgermeisters zu.

