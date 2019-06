Nordenham Viele junge Leute verlassen nach dem Schulabschluss die Stadt, gleichzeitig steuern immer mehr Mitarbeiter in den Betrieben auf das Rentenalter zu. Um die Lücken schließen und den Fachkräftemangel abfedern zu können, benötigen die Unternehmen dringend Nachwuchs – auch von außerhalb. Doch wie lassen sich Auszubildende aus anderen Regionen der Republik nach nach Nordenham locken? Eine Antwort auf diese schwierige Frage könnte ein Azubi-Campus sein. Auf Initiative der Wirtschaftsförderung der Stadt Nordenham sind jetzt erste Überlegungen für ein solches Projekt angelaufen. Dahinter steckt die Idee, betreutes Wohnen für Lehrlinge anzubieten. Und zwar auf einem hohen Qualitätsniveau mit Freizeitangeboten, Verpflegung und pädagogischer Begleitung.

Das Amt für Wirtschaftsförderung hat den Geschäftsführer des CVJM-Sozialwerks Wesermarsch, Holger Knoop, dafür gewinnen können, eine Grobplanung auszuarbeiten und die Umsetzbarkeit der Campus-Idee abzuklopfen. Jugendhilfe und Wohnprojekte gehören zu den Kernaufgaben des CVJM-Sozialwerks, das früher selbst Lehrlingsheime betrieben hatte. Zudem verfügt Holger Knoop über gute Kontakte zu Unternehmen.

Die Ergebnisse der „ersten Projektierung“ hat der Sozialwerk-Chef jetzt in einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses vorgestellt. Er machte deutlich, dass die Verwirklichung der Campus-Pläne ganz entscheidend davon abhängt, wie stark sich die Wirtschaft einbringt. Damit meint er auch die Bereitschaft der Betriebe, sich an den Kosten zu beteiligen.

Finanzierung klären

Die Finanzierung ist der Knackpunkt der nächsten Planungsphase. Eine Vertiefung der Vorarbeiten und eine konkrete Projektentwicklung kommen nach seinen Angaben nur in Betracht, wenn sich „mindestens acht, möglichst aber zehn“ Betriebe an den damit verbundenen Kosten beteiligen. Der bisherige Interessentenkreis besteht aus zwölf Unternehmen. Wie viele von ihnen bereit sind, am Ball zu bleiben und Geld für die Planungskosten auf den Tisch zu legen, muss sich jetzt zeigen. „Wir brauchen verbindliche Zusagen“, sagte Holger Knoop.

Eine Zusage gibt es bereits von der Stadt Nordenham. Bürgermeister Carsten lobte in der Ausschusssitzung das „exzellente und hochspannende“ Vorhaben und teilte mit, dass die Stadt zu einer finanziellen Beteiligung bereit sei. Dabei verwies er darauf, dass auch die Stadtverwaltung den Nachwuchsmangel immer mehr zu spüren bekomme und sich verstärkt um junge Leute bemühen müsse.

Vorausgesetzt, es finden sich genügend Betriebe, will Holger Knoop die Planungsarbeiten fortsetzen und in etwa neun Monaten ein Konzept vorlegen. Das Campus-Projekt ist branchenübergreifend ausgerichtet – von Industrie und Handwerk bis zu Dienstleistung und Handel.

„Die Idee sollten wir unbedingt weiterverfolgen“, brachte SPD-Fraktionsvorsitzender Uwe Thöle die allgemeine Zustimmung aus der Politik auf den Punkt. FDP-Vormann Manfred Wolf regte an, „ein größeres Spektrum“ abzudecken und den Landkreis Wesermarsch sowie die Entwicklungsgesellschaft Jade-Bay mit ins Boot zu holen. Holger Knoop betonte jedoch, dass der Azubi-Campus ein Nordenhamer Projekt mit einem beschränkten Radius von etwa 20 Kilometern sein sollte.

20 Wohnplätze

Der Campus ist als Komfort-Herberge für Lehrlinge gedacht, deren Zuhause zu weit entfernt ist, um täglich zu ihrer Ausbildungsstätte in Nordenham fahren zu können. Die Grobskizze sieht 20 gut ausgestattete Wohnplätze in Appartements für ein bis zwei Personen vor. Die Gesamtkosten – inklusive Verpflegung und Betreuungspersonal – schätzt Holger Knoop auf 500 000 Euro im Jahr. Zur Refinanzierung sollen in erster Linie die Kostenanteile der Betriebe und Auszubildenden beziehungsweise Eltern sowie Zuschüsse aus der Bundesausbildungsbeihilfe beitragen.

Zum Standort gibt es noch keine Vorschläge. Voraussetzung ist laut Holger Knoop allerdings eine möglichst zentrale Lage mit Bus- und Bahnanbindung.