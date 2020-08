Aussendeichsweg In Blexen: Blick auf Watt-Idylle und Hafen-Skyline

Nordenham Direkt vor der Nase der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und im Hintergrund die Skyline der Seestadt Bremerhaven mit dem Kreuzfahrt- und Containerterminal: Dieses Postkartenmotiv bietet sich Spaziergängern und Radfahrern auf dem 3,8 Kilometer langen Außendeichsweg in Blexen. Die als Deichsicherungsweg angelegte Betonstrecke zwischen dem Fähranleger und dem Segelflugplatz im Norden von Nordenham gilt als einer der schönsten und beliebtesten Rad- und Spazierwege in der Wesermarsch.

Wer mit dem Auto anreist, kann das am Fähranleger parken. Das dortige Areal wurde im vergangenen Jahr mit Mitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes Niedersachsen aufwendig neu gestaltet. Unter anderem markieren Dalben den zugeschütteten früheren Blexer Hafen.

Weserschlösschen

Die Attraktivität des Fähranlegers wurde zudem durch die umfangreiche Restaurierung und Renovierung des früheren Bahnhofsgebäudes gesteigert. Das einer Burg ähnelnde Weserschlösschen wurde gerade als Hotel und Restaurant mit Biergarten wiedereröffnet.

Der Weg zum Segelflugplatz führt zunächst an zwei große Industrieanlagen vorbei. Bei Steelwind werden Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen hergestellt. Binnendeichs liegt das Kronos-Titan-Chemiewerk, das den Farbzusatzstoff Titandioxid als Pulver produziert.

Erinnerungen an Missionar Willehad Der Nordenhamer Stadtteil Blexen war früher eine eigenständige Gemeinde. Von dort pendelt die Weserfähre nach Bremerhaven. Die St.-Hippolyt-Kirche in Blexen hat eine mehr als 1200-jährige Geschichte. Die Gründung des Gotteshauses ist eng mit dem Missionar Willehad verbunden, der später Bischof von Bremen wurde. Er verstarb im Jahr 789 auf einer Visitationsreise in Blexen. Im Zuge eines Dorferneuerungsprogramms wird zurzeit die Blexer Ortsmitte umgestaltet. Zu den Maßnahmen gehört auch eine Neugestaltung des Kirchplatzes.

Je nach Tidezeit reicht das Wasser der Weser bei Flut streckenweise bis an den Rand des Deichsicherungsweges heran oder gibt bei Ebbe den Blick auf ein einzigartiges Stück Natur, das Deichvorland mit seinen Wattflächen, frei.

Spaziergänger und Radfahrer, die auf der Strecke auf mehreren Ruhebänken rasten können, haben dort einen freien Blick auf den Schiffsverkehr auf der Weser, auf die Bremerhavener Skyline und auf den Kreuzfahrt- und Containerterminal.

Aussichtsplattform

Antwort auf die Frage, welche Gebäude in Bremerhaven zu sehen sind, gibt eine Informationstafel am Ende des Rad- und Spazierweges auf der als kleine Aussichtsplattform hergerichteten Deichkrone. Dort wird in einem Schaukasten auch über das Thema „Müll im Meer“ informiert. Gepflegt wird dieser Platz von vier ehrenamtlich tätigen Blexern, die dort auch Insektenwiesen für Bienen, Hummeln, Wespen und Co. angelegt haben.

Von der Aussichtsplattform aus kann man, besonders an Wochenenden bei entsprechender Witterung, die Start- und Landevorgänge auf dem Segelflugplatz beobachten.

Wer den Rückweg zum Fähranleger nicht auf derselben Strecke zurücklegen möchte, kann die kürzere Route (2,5 Kilometer) über die binnendeichs gelegene Straße Zum Rhynschloot wählen. Sie führt direkt am Deich an der Blexer St.-Hippolyt-Kirche vorbei.

Die aus dem 12. Jahrhundert stammende romanische Saalkirche birgt historische Kunstschätze, unter anderem einen dreigeschossigen Altarretabel von Ludwig Münstermann (1610) und eine hölzerne Kanzel seines Sohnes Johann (1638).