Auswirkungen Des Coronavirus: Die „Hamster“ waren auch in Nordenham unterwegs

Nordenham Leere Regale gibt es zunehmend auch in Nordenhamer Supermärkten. Die Angst vor dem Coronavirus lässt die Nordenhamer hamstern. Die vergangenen zwei Wochen seien extrem gewesen, sagt E-Center-Inhaber Gunnar Lehrke. In seinem Geschäft werden in einem rund 15 Meter langen Regal Toilettenpapier und Küchenrollen angeboten, dieses Regal sei kürzlich völlig leer geräumt gewesen, erzählt Gunnar Lehrke. So langsam entspanne sich die Lage aber wieder, sagt er.

Lieferschwierigkeiten

Doch in einigen Bereichen können die Lieferanten tatsächlich kaum noch liefern. „Wir können im Moment bestellen, wie viel wir wollen. Bei der letzten Lieferung haben wir nur etwa ein Zehntel der Ware bekommen, die wir bestellt hatten“, sagt Gunnar Lehrke. Feuchte Tücher und andere Hygieneprodukte werden derzeit besonders stark nachgefragt, „sogar die höherpreisigen Produkte“, sagt Gunnar Lehrke.

Auch haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Teigwaren, Konserven, Fertiggerichte, die auch länger gelagert werden können, kaufen die Kunden im E-Center jetzt gehäuft ein. „Es sind weniger die frischen Sachen. Die kaufen die Kunden tatsächlich nur nach Bedarf“, hat der Geschäftsinhaber festgestellt.

Die Regale, die sie zurzeit nicht auffüllen können, haben die E-Center Mitarbeiter mit kreativen Hinweisschildern versehen. „Das haben sich die Kollegen ausgedacht“, sagt Gunnar Lehrke. Unter der Aufschrift „Der Hamster war unterwegs... Es tut uns leid“, ist auf den Schildern ein kleiner Hamster zu sehen. Da die großen Hamsterkäufe aber langsam wieder abebben, geht Gunnar Lehrke davon aus, dass sich die Situation in der nächsten Woche wieder normalisieren wird, sagt er.

Haltbare Lebensmittel

Eine vermehrte Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln wie Zucker, Mehl, Konserven und haltbarer Milch hat auch Jörg Janssen in seinem Rewe-Markt festgestellt. „Aber der Warenfluss ist gut“, sagt er. „Zwischendurch ist vielleicht mal einen halben Tag ein Regal leer, aber wir kriegen oft genug Ware“, sagt der Geschäftsführer.

Im Bereich der Hygiene-Artikel wie beispielsweise Desinfektionsseifen sei die Nachfrage aber so stark gestiegen, dass auch der Rewe-Markt nicht alle Regalfächer nachfüllen konnte. „Hier gibt es tatsächlich Lieferschwierigkeiten“, sagt der Geschäftsführer.

Im Moment profitiere der Markt aber auch davon, dass Ware „vorgefahren“ wurde, sagt Jörg Janssen. „Normalerweise haben wir montags Liefertag. Jetzt haben wir aber schon Samstags unsere Ware bekommen. Da haben wir auch ein bisschen Glück“, sagt der Geschäftsführer.

Im Markant-Markt in Ellwürden sieht laut Beate Kowalsky, die derzeit Geschäftsführer Ralf Jens vertritt, „alles noch gut aus.“ Mehl, Zucker und Toilettenpapier werden aber auch in Ellwürden derzeit sehr stark nachgefragt, sagt die stellvertretende Chefin.

