Nordenham Zum bereits 16. Mal veranstalten der Verein Nordenham Marketing & Touristik (NMT) und die Kaufleute den Autofrühling. Am Sonntag, 8. April, präsentieren zehn Autohäuser aus Nordenham, Bremerhaven, Varel und Jade ihre neuen Modelle. Von Kleinwagen über familientaugliche Kombis bis hin zu Cabrios und SUVs reicht das Angebot. Verbunden ist der Autofrühling mit einem verkaufsoffenen Sonntag im gesamten Stadtgebiet von 12 bis 17 Uhr.

Vertreten sind die Marken Audi, BMW, Citroën, Ford, Honda, Hyundai, Mini, Opel, Renault, Suzuki, Ssang Yong und VW. Zudem informieren der Energieversorger EWE über Elektromobilität und das Elektrogeschäft Wührmann über Photovoltaik und Ladestationen für Elektroautos.

Die Autoschau findet von 13 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone vom Peterlee-Platz bis zur Bahnhofstraße statt. Rund um den Marktplatz sorgen die ansässige Gastronomie sowie Imbiss-, Crêpes- und Berlinerstände für das leibliche Wohl.

Die Jugend des Technischen Hilfswerks baut am Peterlee-Platz in der Fußgängerzone eine große Hüpfburg für Kinder auf.

Zudem veranstaltet die Fahrradhandlung Bauer an dem Sonntag von 10 bis 18 Uhr eine Fahrradmesse in ihren Ladenräumen an der Friedrich-Ebert-Straße 87. Im Wohncenter an der Atenser Allee findet darüber hinaus von 12 bis 17 Uhr eine Küchen- und Immobilienmesse mit der Einrichtungsexpertin Katja Schulze statt.