Autofrühling und Glamour in Nordenham abgesagt

Nordenham Aufgrund der Corona-Pandemie können auch der Nordenhamer Autofrühling und die Veranstaltung Glanz & Glamour nicht an den geplanten Terminen stattfinden. Das teilt die Geschäftsführerin des Vereins Nordenham Marketing & Touristik, Ilona Tetzlaff, in einem Rundschreiben an die NMT-Mitglieder mit.

Der Autofrühling mit verkaufsoffenem Sonntag war für den 19. April geplant. Laut Ilona Tetzlaff gibt es Überlegungen, ihn in „Autoherbst“ umzubenennen und am Sonntag, 13. September, auszurichten. Die Händler sind aufgerufen, dazu ihre Meinung abzugeben. Zudem ist angedacht, an dem Wochenende 12./13.September in kleinerem Rahmen die Nordenhamer Oldtimer-Tage auf dem Jahnparkplatz zu veranstalten.

Sollte sich der verkaufsoffene Sonntag am 13. September mit einer hohen Beteiligung des Handels verwirklichen lassen, müsste nach Angaben der NMT-Geschäftsführerin die Lange der schönen Künste am 11. September ausfallen und auf einen anderen Termin verschoben. werden. Die weiteren verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr sind für den 18. Oktober und 8. November geplant.

Einen neuen Termin für die Veranstaltung Glanz & Glamour, die für Freitag, 15. Mai, vorgesehen war, gibt es noch nicht. Ilona Tetzlaff schlägt vor, sie in die zweite Jahreshälfte – zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit – zu verlegen.